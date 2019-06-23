RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD'nin Orta Doğu Barış Planı kapsamındaki ekonomik planının "Balfour Deklerasyonu"nun argümanları, kavram ve dayanaklarının yeniden kurulması anlamına geldiği belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Bu proje, Filistin devletinin ekonomisi ve dayanaklarından söz etmiyor. Bu proje, işgal ve gayrimeşru yerleşimi temize çıkarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin devletinin ekonomisinin kayıt altına alınarak, gelişme ve kalkınma imkanlarından mahrum bırakılmak istendiğine dikkat çekildi.

ABD yönetiminin Filistinlilere ve haklarına karşı aldığı düşmanca tavırların ve gerçek niyetlerinin günden güne ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, "Buna Filistin halkının varlığını, tarihi, coğrafyayı ve gerçekleri yok sayan ve Filistin halkına sanki tesadüfen orada bulunmuş bir ahali gibi muamele eden 'Uğursuz Trump Deklarasyonu' ya da '2'nci Balfour Deklarasyonu' diyebiliriz." değerlendirmesi yapıldı.