"ABD'nin Orta Doğu ile olan bağı ciddi oranda azalacak"

WASHINGTON (AA) - Harvard Üniversitesi Profesörü Stephen Walt, ABD'nin Orta Doğu ile olan bağının ciddi oranda azalacağını ve bununla birlikte askeri olarak bölgeden geri çekilmeye başlayacağını ileri sürdü.

Harvard Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Walt, Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü ve eski Beyaz Saray yetkilisi Charles Kupchan ve John Hopkins Üniversitesi Profesörü Özgür Özdamar, ABD'nin başkenti Washington'da Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen panelde konuştu.

Konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere ve ABD'nin bölgeye olan ilgisine değinen Walt, "Amerika'nın bölgeyle olan bağı tamamen bitmese de ciddi oranda azalacak. ABD, (Orta Doğu'da) bazı durumlarda askeri varlık gösterse de daha çok diplomatik olarak varlığını sürdürecek." dedi.

Walt, ABD'nin bölge ile olan ilişkisinde yaptığı en büyük hatanın, bazı ülkelere diğerlerine oranla daha farklı bir yaklaşım sergilemesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ABD'nin bazı Orta Doğu ülkeleriyle özel ilişki kurması, diğer ülkelerin Washington ile ilişki kurma becerilerini yabancılaştırıyor. Filistin-İsrail çatışmasında görüldüğü gibi bu sorun, ABD'nin İsrail ile özel bir ilişkisi kurmasıyla ortaya çıktı. Yapmamız gereken, bölgede mümkün olduğunca çok ülke ile normal bir ilişki kurmaya çalışmak."