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ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasının ardından Rusya da INF Anlaşması’nı askıya aldığını açıkladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

IHAAW122038-SIY/02-02-2019 - ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasının ardından Rusya da INF Anlaşması’nı askıya aldığını açıkladı. 02.02.2019 12:20:38 TSI NNNN

IHAAW122038-SIY/02-02-2019

- ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasının ardından Rusya da INF Anlaşması’nı askıya aldığını açıkladı.

02.02.2019 12:20:38 TSI
NNNN

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