ABD'nin Ortabatı ve Doğu Eyaletleri Kavruluyor

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, hafta sonu ülke genelinde yaşanacak yüksek hava sıcaklığı ve rutubetin, gerekli önlemler alınmaması halinde ısı stresi ya da sıcak çarpmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. Kurumdan yapılan uyarıda, kişilere özellikle ileri yaştakiler başta olmak üzere aile bireyleri ve yakın dostlarıyla irtibatta kalmaları tavsiyesinde de bulunuldu.

Amerika’da Ortabatı eyaletlerinden Doğu Yakası’na kadar uzanan bölgede hava sıcaklığının artmasının, sıcak havayı hapseden bir yüksek basınç dalgasına bağlı olduğu belirtiliyor.

Birçok kentte yetkililer halka açık havuzların geç saatlere kadar açık kalmasına izin verirken, belediyeler aşırı sıcaktan korunma yöntemleriyle ilgili olarak halkı bilgilendirmeye çalışıyor.

Meteoroloji uzmanları, bugün New York’ta hava sıcaklığının 33 santigrat dereceye ulaşacağını ancak rutubetin etkisiyle birlikte bunun 43 santigrat hissettireceğini söylüyor.

Başkenti Washington’da da hava sıcaklığı 38 santigrata yükselirken, Philadelphia’da de termometrelerin 36 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor. Bu kentlerde yerel saatle gündüz 11'den itibaren "aşırı sıcak" uyarısı verildi. Bu uyarı, sıcağa maruz kalmanın hayati tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor.