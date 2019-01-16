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ABD'nin Ortadoğu barış planını İsrail seçimlerinden sonra açıklayacağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 22:50 | Son Güncelleme

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin Ortadoğu barış planı açıklamasını İsrail'de nisanda yapılacak genel seçimlerden sonrasına ertelediğini öne sürdü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İsrail'in Birleşmiş Miletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planını İsrail'de nisanda yapılacak genel seçimlerden sonra açıklayacağını iddia etti.

Danon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington ile yapılan görüşmelerin ardından İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış planını seçimlere kadar açıklamasını beklemediklerini söyledi.

Planın açıklanmasının ertelendiğini öne sürerek, bunun "zekice" olduğu değerlendirmesinde bulunan Danon, Filistin'in planı dinlemesi ve müzakere etmesi gerektiğini belirtti.

2019'un başında açıklanması beklenen plana ilişkin ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ''Önceki girişimlerin aksine, bu plan belirsiz ve öngörülmeyen yönergeler içeren yalnızca birkaç sayfadan ibaret değil, çok daha uzun. Çok daha ince detaylar içeriyor. İçinde yaşadığımız yeni teknoloji dünyasından da yararlanarak konuya yeni unsurlar getiriyor. Ortadoğu gerçeğinin büyük ölçüde değiştiğini de göz önünde bulunduruyor. Önceden yapılması mümkün görünmeyen şeylerin bugün yapılabileceği gerçeğini kucaklıyor.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise Trump yönetiminin Ortadoğu planının ''başarı şansının olmadığını ve açıklanır açıklanmaz öleceğini'' söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil Ortadoğu barış planı

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