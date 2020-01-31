ABD’nin Ortadoğu Planı İstanbul’da Protesto Edildi

Elibüyük: “Kudüs için pratikte bir şey yapma zamanı, hepimizin yol haritası olması lazım”

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Koçer, yazar Abdurrahman Dilipak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kalabalığa konuşma yaptı.

Hüda-Par İstanbul İl Başkanı Erdal Eribüyük, tüm İslami yapılara aralarındaki sorunlar bir kenara bırakarak Kudüs ve Filistin için birleşme çağrısında bulundu.

Elibüyük, “Bizler Hüda-Par olarak Kudüs için, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için, taş üstüne taş koyan, Kudüs’ün özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne tür çalışma, yol haritası varsa elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağımızı ifade ediyoruz. Kudüs için pratikte bir şeyler yapma zamanı. Onun için hepimizin bir yol haritası olması lazım. Bugün Kudüs ve Mescid-i Aksa, düşmanlarımız güçlü olduğu için değil, itilaflarımızı problemlere dönüştürdüğümüz için bu durumdadır” dedi.

Çamlı’nın hedefinde Hareket Ordusu vardı

AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise İslam ümmetinin bugün yaşadığı sorunların miladı olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin desteklediği Hareket Ordusu’nun 2. Meşrutiyet’in ilanına isyan ederek şeriatı geri getirmek isteyenlerin çıkardığı 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmasını gösterdi.

Çamlı, “Çapulcu Hareket Ordusu’nun gelip sıktığı o merminin izleri 100 yıl önceye aittir. Onun için burada toplanmamız önemlidir. O gün bugün, ümmetin iki yakası bir araya gelmemektedir. Koskoca bir devletten bir merhamet imparatorluğu şimdi düştük, ne hallerdeyiz. Ensemizde hırsız Amerika’nın zalim İsrail’in tokatlarını hissediyoruz.