ABD’nin Ortadoğu Planı İstanbul’da Protesto Edildi

Hüda-Par’ın çağrısıyla Cuma namazının ardından Fatih Camii’nde bir araya gelen yaklaşık 500 kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Yüzyılın Planı’ olarak sunduğu Ortadoğu Barış Planı’na tepki gösterdi.
Ellerinde Filistin bayrakları, Kudüs’ü Filistin toprağı olarak gösteren haritalar bulunduran ve ‘yüzyılın ihaneti’, ‘Kudüs İslam ümmetinin başkentidir’ yazılı dövizler taşıyan eylemciler sık sık tekbir getirip ‘İslam ümmeti kabul etmez zilleti’ şeklinde slogan attılar.
Protesto gösterisinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Müftü Yardımcısı Caner Akdemir, Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, Doğu Türkistan Derneği Başkanı Burhan Kavuncu, Diyarbakır Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Yalçıntepe,
Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Koçer, yazar Abdurrahman Dilipak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kalabalığa konuşma yaptı.
Elibüyük: “Kudüs için pratikte bir şey yapma zamanı, hepimizin yol haritası olması lazım”
Hüda-Par İstanbul İl Başkanı Erdal Eribüyük, tüm İslami yapılara aralarındaki sorunlar bir kenara bırakarak Kudüs ve Filistin için birleşme çağrısında bulundu.
Elibüyük, “Bizler Hüda-Par olarak Kudüs için, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için, taş üstüne taş koyan, Kudüs’ün özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne tür çalışma, yol haritası varsa elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağımızı ifade ediyoruz. Kudüs için pratikte bir şeyler yapma zamanı. Onun için hepimizin bir yol haritası olması lazım. Bugün Kudüs ve Mescid-i Aksa, düşmanlarımız güçlü olduğu için değil, itilaflarımızı problemlere dönüştürdüğümüz için bu durumdadır” dedi.
Çamlı’nın hedefinde Hareket Ordusu vardı
AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise İslam ümmetinin bugün yaşadığı sorunların miladı olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin desteklediği Hareket Ordusu’nun 2. Meşrutiyet’in ilanına isyan ederek şeriatı geri getirmek isteyenlerin çıkardığı 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmasını gösterdi.
Çamlı, “Çapulcu Hareket Ordusu’nun gelip sıktığı o merminin izleri 100 yıl önceye aittir. Onun için burada toplanmamız önemlidir. O gün bugün, ümmetin iki yakası bir araya gelmemektedir. Koskoca bir devletten bir merhamet imparatorluğu şimdi düştük, ne hallerdeyiz. Ensemizde hırsız Amerika’nın zalim İsrail’in tokatlarını hissediyoruz.
Çare bir tanedir. Hiç silaha, F-16’ya, tank ve topa ihtiyacımız yok. Bir tek şeye ihtiyacımız var. Allah’ın emrini dinlemek, bir olmak. Biz bir olduk. Yarın bir kahvaltıda bu ümmet liderleri bir araya gelse, deseler ki; ‘Ey dünya buradan ilan ediyoruz. Bundan sonra Riyad’a atılmış bomba İstanbul’a atılmış, Kahire’ye atılmış bomba Şam’a, Trablus’a atılmış bomba Kudüs’e atılmış farz ediyoruz. Petrol, su, toprak hepimizin malıdır.’ Vallahi o an her şey biter” diye konuştu.
Ortadoğu planına karşı çıkmayan Arap liderlere, ‘siyonizmin oyuncağı krallar’ eleştirisi
Eylemcilerden Ercan Vergili ise Kudüs’ü Filistin’den koparak İsrail toprağı ilan etmenin yüzyılın barışı değil yüzyılın ihaneti olduğunu söyledi.
Vergili, “Mescid-i Aksa, Müslümanların yani bizlerin ilk kıblesi. Peygamberimizin Miraç’a yükseldiği yer de Kudüs’tür. Kudüs bizim için ikinci bir Mekke ya da ikinci bir Medine’dir. Hiçbir Müslüman Kudüs’ün İsrail’in başkenti ve toprağı olmasına razı olmaz. Biz de bu ihanete, yüzyılın ihanetine karşı çıkmak için buradayız. Bu ihaneti kabul etmiyoruz. Ancak Müslümanlar olarak aramızdaki ihtilafları giderirken başarılı oluruz. Bunu dile getirmek için buradayız” dedi.
Eylemcilerden Ramazan Ensar, ABD-İsrail ekseninde durarak ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı plana karşı çıkmayan Arap liderlerden ‘siyonizmin oyuncağı olan krallar’ diye söz ederken bir başka eylemci Cuma Kuray, 1187’de Kudüs’ü fetheden Eyyübi kralı Selahaddin Eyyübi’ye göndermede bulunarak ‘Trump’a ve Yahudilere şunu hatırlatıyorum, bizler Selahaddin’in torunlarıyız bunu iyi bilsinler” dedi.
Bir başka eylemci Cengiz Kurtarır ise ‘Kudüs, Filistin’in başkenti, siyonistlerin başkenti ise cehennemin dibi’ yorumunda bulundu.
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