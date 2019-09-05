ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Barış Planı Açıklandıktan Sonra İstifa Edecek

Trump yönetiminin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’in, ABD’nin İsrail ve Filistin sorunun çözümü için hazırladığı ve uluslararası kamuoyuyla paylaşılması sürekli ertelenen Ortadoğu barış planının açıklanmasından sonra görevinden ayrılacağı açıklandı. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptı. Trump, “Yönetimimde verdiği 3 yıllık hizmetin ardından Jason Greenblatt, kariyerine özel sektörde devam etmek için görevinden ayırılıyor” diye yazdı. Greenblatt’in çok sadık ve muhteşem bir arkadaş olmasının yanı sıra harika bir avukat olduğunu da belirten Trump “İsrail’e ve İsrail ile Filistinliler arasındaki barış çabalarına kendini adaması unutulmayacak. Özlenecek biri. Teşekkürler Jason” ifadelerini kullandı. İran temsilcisi Brian Hook’un sorumluluk alanı genişliyor "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen Ortadoğu Barış Planı sürecinde Greenblatt, Trump’ın damadı ve üst düzey Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın yanında aktif rol almış ve yönetimdeki 3 yıl boyunca bu konu üzerinde çalışmıştı.

Trump’ın İsrail’e olan desteğini arttırması, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve ABD’nin Golan tepelerinde İsrail egemenliğini kabul etmesi gibi adımlarda Greenblatt önemli rol üstlenmişti. Greenblatt’in Ortadoğu ile ilgili sorumlu olduğu dosyaların çoğunu Jared Kushner'ın danışmanlarından Avi Berkowitz ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'a devredeceği belirtiliyor. Daha önce de Ortadoğu ziyaretlerinde Greenblatt ve Kushner’a eşlik eden Brian Hook ve Greenblatt İran’ın Filistinli militanlara destek vererek Ortadoğu sorunundan fayda sağladığını savunmuştu. İstifayla ilgili bir açıklama yayınlayan Jared Kushner da, Greenblatt’in Ortadoğu’da barış arayışı için siyasi ve ekonomik vizyon geliştirmedeki çabalara önderlik etmedeki başarılarını övdü. Daha önce New York’ta Trump’ın avukatlığını yapmış olan Jason Greenblatt de yazılı açıklamasında “barış vizyonunu” tasarlayan ekibin bir parçası olduğu için minnettar olduğunu belirtt “Bu vizyon milyonlarca İsrailli, Filistinli ve bölgede yaşayayan diğer halkların hayatlarını iyileştirme potansiyeline sahip” ifadelerini kullandı.