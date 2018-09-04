ABD’nin Özel Temsilcisi Ankara’da Suriye’yi Görüştü

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ilk resmi yurtdışı seyahati kapsamında Türkiye’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la biraraya geldi. Görüşme basına kapalı yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Görüşmede, Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ve terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ele alınmıştır. Bu kapsamda, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için Türkiye tarafından sergilenen kararlılık vurgulanmış ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edilmiştir” denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ziyaret öncesinde yapılan açıklamada Jeffrey’nin temasları sırasında ABD’nin Suriye rejimi tarafından düzenlenebilecek olası bir kimyasal silahlı saldırıya mutlaka karşılık vereceğinin altının çizileceğini bildirmişti.
Ayrıca Rusya’nın “Suriye’de kimyasal silahlı saldırı düzenlenerek bunun sorumluluğunun Şam rejimine yükleneceği” yolundaki iddialarına da değinileceği belirtilmişti.
BM geçen hafta Rusya, İran ve Türkiye’den İdlib’de milyonlarca sivili etkileyecek bir savaşın önüne geçmelerini istemişti. BM, çatışmalarda hem rejimin hem de muhaliflerin kimyasal silah olarak klorin kullanma kapasitesine sahip olduğu uyarısı yapmıştı.
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada kuzeyde isyancıların elindeki İdlib’in içlerine gireceklerini söylemiş ancak kimyasal silaha sahip olmadıklarını ve kimyasal silah kullanmayacaklarını söylemişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü
'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi
Sıçan humması salgını başladı: 2 günde 11 ölü
Rus devlet televizyonunun Putin'in maceralarını aktaran haftalık belgeseli yayında: Ayılar aptal değil, Putin'i görünce ne yapacaklarını bilirler
CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın
AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum