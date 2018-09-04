ABD’nin Özel Temsilcisi Ankara’da Suriye’yi Görüştü

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ilk resmi yurtdışı seyahati kapsamında Türkiye’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la biraraya geldi. Görüşme basına kapalı yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Görüşmede, Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ve terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ele alınmıştır. Bu kapsamda, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için Türkiye tarafından sergilenen kararlılık vurgulanmış ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edilmiştir” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ziyaret öncesinde yapılan açıklamada Jeffrey’nin temasları sırasında ABD’nin Suriye rejimi tarafından düzenlenebilecek olası bir kimyasal silahlı saldırıya mutlaka karşılık vereceğinin altının çizileceğini bildirmişti.

Ayrıca Rusya’nın “Suriye’de kimyasal silahlı saldırı düzenlenerek bunun sorumluluğunun Şam rejimine yükleneceği” yolundaki iddialarına da değinileceği belirtilmişti.

BM geçen hafta Rusya, İran ve Türkiye’den İdlib’de milyonlarca sivili etkileyecek bir savaşın önüne geçmelerini istemişti. BM, çatışmalarda hem rejimin hem de muhaliflerin kimyasal silah olarak klorin kullanma kapasitesine sahip olduğu uyarısı yapmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada kuzeyde isyancıların elindeki İdlib’in içlerine gireceklerini söylemiş ancak kimyasal silaha sahip olmadıklarını ve kimyasal silah kullanmayacaklarını söylemişti.

