ABD’nin Özel Temsilcisi James Jeffrey Irak’ta

Açıklamaya göre Büyükelçi Jeffrey, tüm görüşmelerinde son yıllarda Suriye halkının yaptığı fedakarlıklar, özellikle de IŞİD'in bölgesel yenilgisini sağlamak için verilen mücadelede hayatlarını feda edenler için ABD’nin duyduğu minnettarlığı ifade etti. Büyükelçi Jeffrey ayrıca örgütün kalıcı yenilgisini ve kurtarılmış bölgelere insani yardımın ve istikrar desteğinin ulaştırılmasını sağlamak için IŞİD karşıtı mücadelede sürekli işbirliği ve koordinasyon ihtiyacını vurguladı.

Açıklamada ayrıca James Jeffrey’nin 20 Eylül'de Suriye’nin kuzeydoğusuna gittiği ve Suriye Demokratik Güçleri’nin üst düzey yetkilileri, devam eden Kürtler arası diyaloğun müzakere heyetleri ve Deyrizor bölgesinden üst düzey konsey üyeleri ve aşiret liderleriyle ayrı toplantılar yaptığı belirtildi.

James Jeffrey, ABD'nin IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını engellemeye yönelik hem askeri hem de sivil çabaları koordine etmek ve Esat rejimine karşı çıkan tüm Suriyeliler ile birlikte çalışarak BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca çatışmanın barışçı bir şekilde çözülmesini sağlamak için, sahadaki ortaklarla yakın teması sürdüreceğini de kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Büyükelçi Jeffrey’ 20 Eylül akşamı Erbil'e vardı ve burada Başkan Neçirvan Barzani dahil olmak üzere Irak Kürdistan Bölgesi'nden üst düzey liderlerle IŞİD'in Irak ve Suriye'deki kalıcı yenilgisini sağlamak için süren işbirliğimizi ve IŞİD’den kurtarılan bölgelerde devam eden istikrar çabalarımızı görüşmek üzere toplantılar yapacak. Büyükelçi Jeffrey tüm görüşmelerinde IŞİD'e karşı mücadelede Peşmerge dahil olmak üzere Irak Güvenlik Güçleri’ne verdiğimiz desteği vurgulayacak ve ABD'nin güçlü, egemen ve müreffeh bir Irak'a olan bağlılığını yeniden teyit edecektir” ifadelerine yer verdi.

James Jeffrey, Suriye'deki durum ile IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlamak için süren ortak çabaları ve aynı zamanda Suriye'deki çatışmaya, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun bir çözüm bulma çabalarını tartışmak üzere üst düzey Alman yetkililerle görüşmek üzere 23 Eylül'de Berlin'e gidecek.

