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ABD'nin Pekin'deki elçilik müsteşarı Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 19:17 | Son Güncelleme

Çin, Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısıyla ilgili bazı ABD'li siyasetçiler tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle ABD'nin Pekin'deki elçilik müsteşarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

HONG KONG (AA) - Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeyle ilgili bazı Amerikalı politikacılar tarafından yapılan yorumlar nedeniyle ABD'nin Pekin'deki elçilik müsteşarı Robert Forden'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Forden'ın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng tarafından bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Yardımcısı Lı tarafından Forden'a, Hong Kong'ta yaşanan olayların Çin'in iç işleri olduğunun ve diğer ülkelerin müdahil olmaması gerektiğinin vurgulandığı bildirildi.

Lı'nın Forden'e, ABD'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimine karşı "tarafsız ve adilane" yaklaşması gerektiğini söylediği aktarılan açıklamada, "Çin'in ABD'nin eylemlerine karşılık vereceği" ifade edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil bazı ABD'li politikacılar, Hong Kong'ta zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesine imkan sağlayacak söz konusu yasal düzenlemeye karşı düzenlenen gösterilere destek vermişti.

Pelosi, bu hafta başında yaptığı açıklamada, Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili yasanın kabul edilmesi halinde, "ABD Kongresinin bölgenin özel bir ticaret düzenlemesini hak edecek yeterli özerkliğe sahip olup olmadığını yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını" ifade etmişti.

Diğer yandan, ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi üyesi bir grup milletvekili, Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdare Bölgesinin özerk statüsünün korunması için Pekin ve Hong Kong yönetimine ekonomik baskı yapmayı öngören bir yasa teklifi hazırlamıştı.

Tasarıda, Hong Kong'un bağımsız ve özerk statüsünün Çin yönetiminin müdahalelerine karşı korunması gereği vurgulanarak, özerklik karşıtı adımlara karşı ABD'nin Hong Kong ile ilişkilerini ve bölgenin özel ticari statüsünü gözden geçirmesi öngörülüyor.

Hong Kong yönetiminin, son günlerde büyük kitle gösterileriyle protesto edilen, zanlıların Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısının kabul edilmesi halinde bunun ciddi ticari sonuçları olacağı uyarısında bulunulan tasarının imzacılarından Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch, "Kabul edilmesi halinde bu yasa, Senatoyu ABD-Hong Kong ilişkilerini yeniden değerlendirmek durumunda bırakacak." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng Hong Kong

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