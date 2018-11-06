ABD'nin PKK yöneticilerine ödül koymasına Türkiye'den ilk tepki: 'İhtiyatla karşılıyoruz'

ABD'nin 3 PKK yöneticisine toplamda 12 milyon doları bulan ödül koyması hakkında ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın "Bu çok geç kalınmış bir eylem. Bu YPG-PYD angajmanını perdelemek için yapılan bir şey ise zaten 3 gün sonra asıl gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı; kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında Murat Karayılan için 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan için de 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. 3 isim, PKK'nın önde gelen yöneticileri konumunda.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada "Bunu yapsınlar olumlu karşılarız; prensipte, ama büyük fotoğraf içinde bu neye tekabül edecek. Bu YPG-PYD angajmanını perdelemek için yapılan bir şey ise zaten 3 gün sonra asıl gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

ABD'nin bu adımını "ihtiyatla karşıladıklarını" belirten Kalın, "Karayılan vesaire bunlar. Fırat'ın doğusu politikamızı değiştirmez. Münbiç yol haritası planlandığı şekilde uygulanacak. PYD-YPG unsurları Fırat'ın doğusuna geçecek. Orta devriyeler başladı. Beklentimiz; ABD'nin PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG ile angajmanını tamamen bitirmesi. Pozisyonumuz aynı" diye devam etti.