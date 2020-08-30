ABD'nin Portland kentinde bir kişi vurularak öldürüldü, Trump yönetimi 'Tüm seçenekler masada' diyor

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Oregon eyaletinin Portland kentindeki protesto gösterilerinin son bulması için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

ABC News'a konuşan Wolf, "Federal birlikler yeniden kente gönderilecek mi?" sorusuna, "Özellikle Portland'la ilgili olarak, tüm seçeneklerin masada olduğunu düşünüyorum" yantını verdi.

Wolf, yasaların uygulanmasını isteyen yerel ve federal yetkililerin görevlerini getirmelerine izin verilmediğini belirtti.

Bir kişi vurularak öldürüldü

Portland'da ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileriyle Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verenler arasında çatışma çıktı.

Kentte bir kişi vurularak öldürüldü.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, sağlık görevlileri, beyaz bir kişiyi kurtarmaya çalışırken görülüyor.

Portland polisi ölen kişinin kimliğini açıklamadı.

Polis, öldürülen kişinin çatışmada vurulup vurulmadığı konusunda da bilgi vermedi.

Şehirde, siyah ABD vatandaşı George Floyd'un 25 Mayıs'ta beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin ardından düzenli olarak protesto gösterileri düzenleniyor.