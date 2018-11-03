"ABD'nin PYD/YPG ile angajmanını sonlandırması temel bir gereklilik"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın Washington ziyaretinde, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile angajmanının sonlandırılmasının, gerek Türkiye'nin milli güvenliği gerek Suriye'de sürdürülebilir barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından temel bir gereklilik olduğunun altı çizildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın, 1-2 Kasım'da Washington'u ziyaret ederek, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood ile görüşmeler yaptığı belirtildi.
Açıklamada, görüşmelerde iki müttefik ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel konulara ilişkin eş güdümün artırılması imkanlarının ele alındığına işaret edilerek, bu bağlamda mevcut iş birliği mekanizmalarının işlevsel hale getirilmesinin üzerinde durulduğu aktarıldı.
Dışişleri bakanları arasında daha önce mutabık kalınan Münbiç yol haritası uyarınca ortak devriyelerin başlatılmasından duyulan memnuniyetin görüşmelerde dile getirildiği vurgulanan açıklamada, Türk tarafının, yol haritasının tüm unsurlarıyla uygulanmasının önemine işaret ettiği anlatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu bağlamda, ABD'nin PYD/YPG ile angajmanının sonlandırılmasının, gerek Türkiye'nin milli güvenliği gerek Suriye'de sürdürülebilir barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından temel bir gereklilik olduğunun altı çizilmiştir. PYD/YPG’nin geçtiğimiz günlerde Suriye sınırımızda yürüttüğü provokatif faaliyetlere angajman kurallarımız çerçevesinde misliyle karşılık verildiği, sınırımızın ötesindeki terör faaliyetlerini kim olursa olsun tolere etmeyeceğimizi söylemiş olduğumuz ifade edilmiştir. Ayrıca, başta elebaşıları olmak üzere ABD'deki FETÖ mevcudiyetine ilişkin hassasiyetlerimiz tekrar aktarılmış, yakın zamanda bu konuda somut adımlar atılması beklentimiz kayda geçirilmiştir."
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