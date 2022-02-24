‘‘ABD’nin Rusya-Ukrayna Krizindeki Rolüne Destek Az’’

Yeni yapılan bir ankete göre Amerikalılar, ABD’nin Rusya-Ukrayna ihtilafında önemli bir rol üstlenmesine çok az destek veriyor.

Ukrayna’ya ABD askeri göndermeyeceğini birçok kez söyleyen Başkan Joe Biden, ancak Avrupa’nın doğusunda yaşanacak bir savaşın Amerikalılar’ı da etkileyeceği uyarısında bulundu. ABD’de kısa vadede yakıt fiyatlarının artabileceği, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in, ABD’ye karşı aralarında önemli altyapıyı ve çeşitli sektörleri etkileyecek siber saldırıların da olduğu bir dizi aracı kullanabileceği sanılıyor.

Biden Salı günü yaptığı açıklamada ‘‘Özgürlüğü savunmanın burada bizim için de bedeli olacak. Bu konuda dürüst olmalıyız’’ demişti.

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yapılan araştırmada katılımcıların yalnızca yüzde 26’sı ABD’nin ihtilafta büyük bir rol üstlenmesi gerektiği görüşünü iletti. Yüzde 52 ABD’nin çok az rolü olmalı derken yüzde 20 ise ABD’nin hiç rolü olmaması gerektiğini kaydetti.

Demokratlar, Cumhuriyetçiler’e kıyasla ABD’nin ihtilafta daha fazla rol alması gerektiği görüşünde. Demokratlar’ın yüzde 32’si Cumhuriyetçiler’in yüzde 22’si ABD’nin rolünü destekliyor. Anket genelinde Amerikalılar’ın yüzde 43’ü Biden’ın Rusya’yla ilişkileri yönetme biçimini destekliyor. Bu oran geçen yılın Haziran ayında yüzde 49’du.

ABD’nin ihtilafta önemli rol oynaması konusundaki isteksizliğe rağmen, Amerikalılar Rusya'ya iyimser yaklaşmıyor. Ankete göre, yüzde 53, Rusya'nın dünya çapındaki etkisinin ABD için bir tehdit oluşturmasından ‘‘çok veya aşırı derecede’’ endişeli olduklarını söylüyor. Bu oran 2021 yılının Ağustos ayında yüzde 45’ti.

Anket, gerilimin hızla tırmandığı bir dönemde Putin'in Ukrayna'nın doğusunda iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasıyla sonuçlanan dönemde yapıldı. Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılar ve Ukrayna güçleri 2014’ten bu yana bölgede çatışma halinde. Şu ana kadar 14 bin kişinin bu çatışmalarda hayatını kaybettiği sanılıyor.

Ukrayna sınırına 150 bin asker konuşlandıran Rusya bölgede köprüler, kamplar kurarak olası bir işgal için gerekli lojistiği sağlamaya devam ediyor.

ABD, Putin’in Ukrayna’ya her an saldırabileceği görüşünde. Ukrayna’ya açılacak bir savaşın binlerce kişinin ölümüne neden olmasından ve çok sayıda mültecinin ABD ile Avrupa’ya akın etmesinden endişe ediliyor.

Beyaz Saray şu ana kadar olası bir saldırıyı önlemek için Rus askerlerinin konumunu ve saldırıya bahane oluşturabilecek senaryoları deşifre etti.

Ancak buna rağmen anket Amerikalılar arasında istihbarat topluluğuna karşı şüphe olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 23’ü istihbarat dairelerine çok güven duyduklarını söyledi. Yüzde 52 biraz güven duyduğunu söylerken yüzde 24 neredeyse hiç güven duymadıklarını kaydetti.

