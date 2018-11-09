ABD'nin Rusya'ya ek yaptırımları yürürlüğe girdi

Dışişleri Bakanlığı ise eski Rus ajan Skripal'ın zehirlenmesi ile ilintili ek yaptırımlar hazırlandığını duyurdu.ABD, Kırım'ın işgali ve Ukrayna'nın doğusundaki anlaşmazlık nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara yenilerini ekledi. Yürürlüğe giren ek yaptırımların "Moskova'nın Kırım'ı işgaliyle ilintili olan ve işgalden fayda sağlayan" iki Ukrayna vatandaşı, bir Rus subay ve dokuz kuruluşu hedef aldığı açıklandı.

ABD Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada yaptırım kapsamına giren kişi, kuruluş ve şirketlerin, özel iş bağlantılarıyla Kırım'ın Rusya'ya entegrasyonuna katkıda bulunduğu ve Donbass bölgesindeki insan hakkı ihlallerinden sorumlu olduğu belirtildi.

ABD yaptırımlarının hedefinde, Kırım'da otel işleten eski Rus topçu birlikleri komutanı Vladimir Sarizki de bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker yaptırımların "kişi ve şirketlerin Rusya'nın Kırım'ı özel yatırım ve özelleştirme projeleri üzerinden entegre etme yönünde faaliyet gösterdikleri, ayrıca ciddi insan hakları ihlali olayına karıştıkları" gerekçesiyle uygulamaya konduğunu açıkladı.