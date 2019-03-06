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"ABD'nin S-400 itirazı, silah piyasasındaki zayıflığına işaret ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 20:48 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov: - "(ABD'nin S-400 tutumu) Bu ABD’nin küresel silah piyasasındaki konumunun zayıflığına işaret ediyor" - "Washington’un anlaşmayı bozmak için Ankara’ya yönelik yapmaya çalıştığı kaba baskının farkındayız"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, Washington’un Türkiye’ye S-400 teslimatlarını engelleme girişimlerinin, ABD’nin silah piyasasındaki zayıflığına işaret ettiğini söyledi.

Yermakov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasının takvim doğrultusunda devam ettiğini belirtti.

Anlaşmanın 2019’un sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini anlatan Yermakov, “Washington’un anlaşmayı bozmak için Ankara’ya yönelik yapmaya çalıştığı kaba baskının farkındayız.” dedi.

ABD’nin girişimlerini, küresel silah ticaretindeki rakibine siyasi zarar verme hamlesi olarak nitelendirdiklerine işaret eden Yermakov, “Bu aynı zamanda, para karşılığı en iyi ürünleri sunamayan ABD’nin küresel silah piyasasındaki konumunun zayıflığına işaret ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya S-400

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