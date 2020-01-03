ABD’nin Saldırısı Sonrası Petrol Fiyatları Yükselişte

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD hava saldırısı ardından İran’ın karşılık olarak küresel enerji tedarikine yönelik olası müdahalesi, petrol fiyatlarını yükseltti.

Petrol fiyatları yüksek seyrederse, daha maliyetli araç yakıtları, ısınma ve elektrik faturalarına neden olabilir, zaten yavaşlayan küresel ekonomiyi daha da tıkayabilir.

ABD ile daha önce yaşanan gerilimlerde İran Basra Körfezi üzerinden dünyanın geri kalanına taşınan petrol nakliyatını tehdit etmişti. Dünya genelinde ham petrol ticaretinin yüzde 20’si Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Sadece üç kilometre genişliğindeki boğaz hattında petrol tankerleri geçen yıl hedef olmuştu.

Ham petrolün varil başı fiyatı ortalama yüzde 3,7 yani 2,45 dolar artarak 68,70 dolara çıktı.

Petrol piyasalarını izleyen yatırım ve danışmanlık şirketi Petromatrix’in başkanı Olivier Jakob, İran’ın hemen olmasa da intikam alacağını, o zamana kadar da jeopolitik risk primlerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Jakob, İran’ın yanıtının Hürmüz Boğazı ile sınırlı kalmayabileceğini de belirtti.