ABD'nin seçimi: Almanya'da endişeli bekleyiş

Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Röttgen, Alman ARD televizyonunda yaptığı değerlendirmede, Trump'ın yeniden başkan olacağı bir dönemden duyduğu endişeleri dile getirdi.

"Kimin, günümüzün en büyük askeri ve ekonomik gücünü sorumlu bir şekilde yöneteceği, kısa bir süre içersinde netlik kazanmalı" diyen Altmaier, Biden ile Trump arasındaki oy farkının az olmasını da "Bu Amerikan toplumunda ne denli derin bir bölünme olduğunu gözler önüne seriyor" değerlendirmesini aktardı.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Partili aday Joe Biden arasında başkanlık yarışının az bir oy farkıyla tamamlanması halinde, seçim sonuçlarının uzun bir süre tartışılacağını kaydetti.

Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda ilk dört yıllık başkanlığı döneminde yaşananların katmerlenerek devam edeceğinin altını çizen Röttgen, "NATO'yu dört yıl boyunca şaşırtıcı bir şekilde çaresizliğe sürüklemesi ile bunu dört yıl boyunca yapması arasında tabii ki fark var" dedi.

"Amerikan demokrasisi gerçek bir sınamayla karşı karşıya"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Niels Annen ise Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, Amerikan demokrasisinin bugüne kadar pek çok krizi aşabildiğine dikkat çekmekle birlikte, "Bu gelenek, bu seçimlerde gerçekten ciddi bir sınamaya tabii tutuluyor” görüşünü aktardı.

"Tüm taraflardan beklentimiz, seçim sürecinin meşruiyetinin sorgulanmasına yol açmamalarıdır" diyen Annen, bunun bir demokrasi için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

"Kurtarıcıları olarak görüyorlar"

Alman hükümetinin Transatlantik İlişkilerden Sorumlu Koordinatörü Peter Beyer de bir açıklama yaptı.

Trump'un beklenenden çok oy alabilmesini değerlendiren CDU'lu Beyer, Amerikalıların oy verme davranışında, koronavirüs salgınından çok ekonomiye ilişkin konuların etkili olduğuna vurgu yaptı.