ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı Mardin, Siirt ve Batman'da protesto edildi

Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Emre Diriarın, grup adına yaptığı açıklamada, Trump'ın, İsrail'in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen planın makyajlı bir savaş çağrısı olduğunu kaydetti.

İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ü siyonizme teslim etmeyeceklerini belirten Diriarın, "Hiç kimse, Filistin'e el koymaya, İsrail'e yol vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin. Bu coğrafya, insani değerleri herkese sunma noktasında cömert, insanlıktan nasipsiz her özneye, her devlete ve her zihniyete haddini bildirecek kadar mert insanların ve inanmışların coğrafyasıdır." ifadelerini kullandı.

Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup açıklamanın ardından dağıldı.

- Batman

Batman'da cuma namazının ardından Gülistan Caddesi Özgürlük Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı M. Şerif Durmaz, grup adına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, işgalci siyonistlerin güvenliğini merkeze alan, uluslararası hukuku hiçe sayarak "yüzyılın anlaşması" adını verdiği planıyla Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedeflediğini söyledi.