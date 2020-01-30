ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki

İSTANBUL (AA) - İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

İDSB'den yapılan yazılı açıklamada, her fırsatta Filistin halkına maddi manevi yaptırımlar uygulayan ve adeta Filistin halkını yok sayan İsrail'in Kudüs'ü ilhak etmek istediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kudüs Filistin'in başkentidir ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Kudüs bize peygamber emanetidir. Kudüs satılık bir mal değildir. ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı ve Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak tanınmasını asla kabul etmedik ve etmeyeceğiz. İDSB olarak başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası kamuoyunu ve BM'yi, insanlığın bugüne kadar sahip olduğu tüm insan hakları ve uluslararası hukuk müktesebatını ve diplomatik teamüllerini yok sayarak, dünya barışını tehdit eden bu tür hesapsız adımlara karşı etkin tavır almaya, İsrail'in ve ABD'nin tüm uluslararası hukuku hiçe sayarak artan saldırganlığını sona erdirmek için süratle harekete geçmeye çağırıyoruz."

