ABD'nin Sri Lanka Büyükelçiliğinden terör uyarısı

KOLOMBO (AA) - ABD'nin Sri Lanka'daki Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarını, terör saldırısı tehdidine karşı hafta sonunda ibadet merkezlerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarına, hafta sonunda yaşanabilecek olası terör saldırılarına karşı dikkatli olmaları, ibadet merkezlerinden ve kalabalıkların bulunduğu alanlardan uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarının ardında ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığına ve yeni saldırı tehdidine karşı teyakkuz haline geçildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Sri Lanka otoriteleri ibadet merkezlerine yönelik yeni saldırlar olabileceğini bildirmektedir. Yarından başlayarak hafta sonu boyunca, 26 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında bu tip yerlerden uzak durun. İhtiyatlı hareket edin ve büyük kalabalıklardan kaçının." ifadesi yer aldı.

Sri Lanka polisi, Paskalya saldırılarında rolü olduğu düşünülen 3 kadın ve bir erkek şüphelinin yakalanması için kamuoyundan yardım talebinde bulunmuştu. Şüpheliler hakkında bilgi sahibi olanların güvenlik güçlerine başvurmaları istenmişti.