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ABD'nin Sri Lanka Büyükelçiliğinden terör uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:23 | Son Güncelleme

ABD Büyükelçiliği Twitter hesabından: - "Sri Lanka otoriteleri ibadet merkezlerine yönelik yeni saldırlar olabileceğini bildirmektedir. Yarından başlayarak, hafta sonu boyunca, 26-28 Nisan arasında bu tip yerlerden uzak durun. İhtiyatlı hareket edin ve büyük kalabalıklardan kaçının"

KOLOMBO (AA) - ABD'nin Sri Lanka'daki Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarını, terör saldırısı tehdidine karşı hafta sonunda ibadet merkezlerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarına, hafta sonunda yaşanabilecek olası terör saldırılarına karşı dikkatli olmaları, ibadet merkezlerinden ve kalabalıkların bulunduğu alanlardan uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarının ardında ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığına ve yeni saldırı tehdidine karşı teyakkuz haline geçildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Sri Lanka otoriteleri ibadet merkezlerine yönelik yeni saldırlar olabileceğini bildirmektedir. Yarından başlayarak hafta sonu boyunca, 26 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında bu tip yerlerden uzak durun. İhtiyatlı hareket edin ve büyük kalabalıklardan kaçının." ifadesi yer aldı.

Sri Lanka polisi, Paskalya saldırılarında rolü olduğu düşünülen 3 kadın ve bir erkek şüphelinin yakalanması için kamuoyundan yardım talebinde bulunmuştu. Şüpheliler hakkında bilgi sahibi olanların güvenlik güçlerine başvurmaları istenmişti.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 359 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Sri Lanka terör saldırısı

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