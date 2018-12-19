ABD'nin Suriye kararında Erdoğan-Trump görüşmesi detayı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren üst düzey bir ABD'li yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin ABD'nin kararında rol oynadığını belirterek, "Şu anda takip eden her şey, bu telefon görüşmesinde yapılan anlaşmanın uygulanmasıdır." dedi.

Reuters haber ajansına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABD'nin Suriye kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasında cuma günü yapılan telefon görüşmesine atıfta bulunan yetkili, "Şu anda takip eden her şey, bu telefon görüşmesinde yapılan anlaşmanın uygulanmasıdır." ifadesini kullandı.

- Dışişleri Bakanlığı sessiz

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik sorularına yorum yapmaktan kaçındı.

Bakanlık yetkilisi, şu an için Suriye'den çekilme konusuna ilişkin herhangi bir yorumda bulunamayacaklarını belirtti.

- ABD'nin Suriye'den çekilme kararı