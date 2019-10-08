ABD’nin Suriye Kararının Ardından Kürtler Şam’la Görüşür mü?

ABD Pazartesi günü Suriye-Türkiye sınırı hattındaki 50 özel kuvvetini geri çekmiş, böylece uzun süredir Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekat yapacağı tehdidinde bulunan Türkiye’nin olası operasyonunun da önü açılmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan Suriyeli Kürt yetkili Badran Jia Kurd, ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki bölgeden tamamen çekilmesi halinde oluşabilecek güvenlik boşluğunu doldurmak amacıyla Şam ve Rusya ile görüşebileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundan az sayıda asker çekme kararının ve Türkiye tarafından bölgeye askeri operasyon olasılığının güçlenmesinin ardından Suriye Demokratik Güçleri, Şam ile görüşmelere başlayabileceklerinin mesajını verdi.

Jia Kurd “Amerika bölgeyi özellikle de sınır bölgesini boşaltırsa, Suriye Demokratik Güçleri olarak bütün olası seçenekleri incelemek zorunda kalacağız” dedi.

Jia Kurd, “O zaman Şam ya da Rusya ile boşluğun doldurulması ya da Türkiye’nin saldırısının engellenmesi amacıyla görüşebiliriz. Sürecin böyle gelişmesi ve bir güvenlik boşluğunun oluşması halinde görüşmeler ve irtibat olabilir” ifadelerini kullandı.

Suriye Demokratik Güçleri geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den ABD askerlerini geri çekme kararını açıkladığı zaman da benzer şekilde Esat rejimiyle görüşmelerde bulunmuş ancak bu temaslar ilerleme sağlanamadan son bulmuştu.

Suriyeli Kürtler Şam ile düşman olmalarına rağmen rejimle neredeyse hiç savaşmadı

Kürtlerin Baas hükümeti iktidarında Suriye’de sistematik olarak uzun yıllar baskı görmelerinin sonucu olarak Suriye Kürtleri ve Şam arasında var olan düşmanlığa karşın, bölgede baskın olan Suriyeli Kürt gruplar savaş esnasında nadiren Suriye hükümetiyle çatıştı.

Suriye isyanının amacı Cumhurbaşkanı Beşar Esat’ı devirmekken, YPG önceliğinin Suriye devletinin bir parçası olarak bölgesel özerkliğini muhafaza etmek olduğunu söylüyor.

Şam ise Kürtlere talep ettikleri düzeyde bir özerklik vermekten yana değil. Suriye hükümeti bu yıl başında ABD’nin desteklediği Kürt güçleri devlet otoritesine dönmeyi kabul etmemeleri halinde askeri olarak yenilgiye uğratma tehdidinde bulunmuştu.

