ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Ankara'da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, temaslarda bulunmak üzere Cenevre’nin ardından önce İstanbul’a gitti ardından da akşam saatlerinde başkent Ankara’ya geçti.

Jeffrey, İstanbul’da Suriyeli muhalifler ve temsilcilerle biraraya geldi. Jeffrey’nin İstanbul’da Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır El Hariri’yle de görüştüğü belirtiliyor.

Görüşmelerin ardından James Jeffrey, akşam saatlerinde Ankara’ya gitti. Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere, ziyaretine ilişkin kısa bir açıklamada bulunan ABD Suriye Özel Temsilcisi, Suriye konusunda önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Ankara’da üst düzey temaslarda bulunacak olan James Jeffrey, Cenevre’de üçüncü turu başlayan Anayasa Komitesi görüşmelerinin de iyi geçtiğini dile getirdi ve Türkiye’nin bu noktada verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

Jeffrey Ankara’daki temaslarında, Suriye’de rejimin müzakere masasına dönmesine ilişkin konuları görüşeceğini söyledi.

Jeffrey, Ankara temasları öncesinde Cenevre’de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’la biraraya geldi. ABD Suriye Özel Temsilcisi’nin Ankara’da kimlerle görüşeceğine ilişkin ABD ve Türk makamları herhangi bir bilgi paylaşmadı.

