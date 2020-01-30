HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de 700 bin kişi Türkiye sınırına doğru harekete geçti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de 700 bin kişi Türkiye sınırına doğru harekete geçti

30.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Brüksel'den telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'nin IŞİD'le Mücadele ve Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, son üç günde Suriye ordusunun ve Rus savaş uçaklarının İdlib'de 200 hava saldırısı yaptığını söyledi. Yüzbinlerce sivilin Türkiye'ye doğru ilerlediğini söyleyen Jeffrey, "Bu durum uluslararası bir kriz yaratabilir" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de 700 bin kişi Türkiye sınırına doğru harekete geçti

Brüksel'den telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'nin IŞİD'le müadele ve Suriye özel temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, son üç günde Suriye ordusunun ve Rus savaş uçaklarının İdlib'de iki yüz hava saldırısı yaptığını söyledi.

İdlib'de yerinden edilmiş olan 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru harekete geçtiğini belirten Jeffrey, "Bu durum uluslararası bir kriz yaratabilir" dedi.

Jeffrey, kısa vadede ABD'nin Suriye'den kalan askeri birliklerini çekme gibi bir planı olmadığını söyledi.

İdlib'de 'terör örgütü' olarak kabul ettikleri IŞİD, Nusra ve Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) gibi gruplar olduğunu, HTŞ'yi doğrudan El Kaide'nin uzantısı olarak kabul ettiklerini belirten Jeffrey, Rusya ve Suriye'nin ise böyle bir ayrım gözetmeden sivilleri de hedef alacak şekilde operasyonlarını yürüttüğünü söyledi:

"Bir süredir tek amaçlarının Esad'la savaşmak olduğunu, vatansever muhalifler olduklarıklarını iddia ediyorlar. Rusya ise bu grupların kendisine tehdit olduğunu savunuyor. Çok uzun süredir Rusya'ya doğrudan bir tehdit olacak bir eylemleri olmadı. Nadiren, çok küçük insansız hava aracı düşürme gibi eylemleri oldu ama Rusya, bu grupları ayırmadan geniş çaplı operasyon yürütüyor."

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Japon milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' arıyorduJapon milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' arıyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pekin'de evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

Evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

Milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' kararını değiştirdi!

Japon milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' arıyordu

Yunanistan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan vekile tepki

Vekil, Türk Bayrağı'nı yırtmıştı

Ünlü ressamın bronz heykelleri çalındı!

Ünlü ressamın bronz heykelleri çalındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.