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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: "İdlib'de durum çok tehlikeli, kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var."

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 01:10 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: "İdlib'de durum çok tehlikeli, kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var."


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ABD İdlib

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