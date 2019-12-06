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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Irak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 22:33 | Son Güncelleme

Jeffrey'nin ana gündeminde DEAŞ ile mücadele olduğu belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, Iraklı yetkililerle görüşmek üzere Bağdat'a gittiği, ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret etmek üzere Erbil'e geçeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin Irak ziyaretine ilişkin bilgi verildi.

Jeffrey ve Iraklı yetkililerin, DEAŞ terör örgütünün Irak ve Suriye'deki kalıcı mağlubiyetinin sağlanmasına dair iş birliğini ele alacağı kaydedilen açıklamada, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki istikrarın sağlanması konusunda da fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Jeffrey'nin Bağdat ziyareti sonrasında Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey, tüm bu ziyaretlerinde ABD'nin güçlü, bağımsız ve müreffeh bir Irak'a olan bağlılığına ve DEAŞ'a karşı mücadelemizde Irak güvenlik güçlerine ve Peşmerge'ye verdiğimiz desteğe dikkat çekecek." ifadesi kullanıldı.

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey DEAŞ Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) Irak Ziyareti

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