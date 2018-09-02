ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye Gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İsrail, Ürdün ve Türkiye’yi ziyaret ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakan yardımcılarından Joel Rayburn’un dört günlük ziyarette Jeffrey’e eşlik edeceği bildirildi. Bir süre önce ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye özel temsilciliğine getirilen emekli Büyükelçi Jeffrey, yeni görevi kapsamında ilk uluslararası ziyaretini gerçekleştiriyor.

Geçmişte Ankara büyükelçiliği de yapan James Jeffrey’in bu ziyaretlerde kilit müttefikler ve ortaklarla görüşeceği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında İsrail’de üst düzey yetkililerle görüşecek olan Jeffrey’nin Amerika’nın İsrail’le “ortak çıkarlarını ilgilendiren konuları” ele alacağı, ayrıca İsrail’in güvenliği ve İran’ın bölgede “istikrarı bozucu girişimleri” kapsamında Suriye krizinin ele alınacağı bildirildi. ABD’nin, Esat rejimi tarafından girişilebilecek olası kimyasal silah saldırısına karşı vereceği tepkinin de bu ziyarette özel olarak vurgulanması ekleniyor.

Ziyaretin Ürdün ve Türkiye ayaklarındaysa iki ABD’li diplomat, Şam hükümetinin İdlib’e girişeceği olası askeri müdahaleye karşı Amerika’nın resmi tavrını ortaya koyacak. ABD, olası İdlib operasyonunun Suriyeli sivillerin ve yardım görevlilerinin hayatını tehlikeye atacağını ve sivil altyapıya zarar vereceğini savunuyor. Ziyaretlerde iki ülkenin Suriye savaşının başından bu yana mültecilere yapılan yardımların da altı çizilecek.

Ziyaretler sırasında Büyükelçi Jeffrey ve Bakan Yardımcısı Rayburn’un, Suriye’de kimyasal saldırı sahneleneceği konusunda uluslararası planlar yapıldığı yönünde Rusya’nın ortaya attığı iddialara da yanıt verileceği belirtiliyor.

