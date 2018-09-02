HABER

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye Gidecek

02.09.2018 01:13 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İsrail, Ürdün ve Türkiye’yi ziyaret ediyor. Geçmişte Ankara büyükelçiliği de yapan James Jeffrey’in bu ziyaretlerde kilit müttefikler ve ortaklarla görüşeceği bildirildi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye Gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İsrail, Ürdün ve Türkiye’yi ziyaret ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakan yardımcılarından Joel Rayburn’un dört günlük ziyarette Jeffrey’e eşlik edeceği bildirildi. Bir süre önce ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye özel temsilciliğine getirilen emekli Büyükelçi Jeffrey, yeni görevi kapsamında ilk uluslararası ziyaretini gerçekleştiriyor.

Geçmişte Ankara büyükelçiliği de yapan James Jeffrey’in bu ziyaretlerde kilit müttefikler ve ortaklarla görüşeceği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında İsrail’de üst düzey yetkililerle görüşecek olan Jeffrey’nin Amerika’nın İsrail’le “ortak çıkarlarını ilgilendiren konuları” ele alacağı, ayrıca İsrail’in güvenliği ve İran’ın bölgede “istikrarı bozucu girişimleri” kapsamında Suriye krizinin ele alınacağı bildirildi. ABD’nin, Esat rejimi tarafından girişilebilecek olası kimyasal silah saldırısına karşı vereceği tepkinin de bu ziyarette özel olarak vurgulanması ekleniyor.

Ziyaretin Ürdün ve Türkiye ayaklarındaysa iki ABD’li diplomat, Şam hükümetinin İdlib’e girişeceği olası askeri müdahaleye karşı Amerika’nın resmi tavrını ortaya koyacak. ABD, olası İdlib operasyonunun Suriyeli sivillerin ve yardım görevlilerinin hayatını tehlikeye atacağını ve sivil altyapıya zarar vereceğini savunuyor. Ziyaretlerde iki ülkenin Suriye savaşının başından bu yana mültecilere yapılan yardımların da altı çizilecek.

Ziyaretler sırasında Büyükelçi Jeffrey ve Bakan Yardımcısı Rayburn’un, Suriye’de kimyasal saldırı sahneleneceği konusunda uluslararası planlar yapıldığı yönünde Rusya’nın ortaya attığı iddialara da yanıt verileceği belirtiliyor.

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
Skandalı dünyaya duyurdular! 'Hata'yla olmuş!Skandalı dünyaya duyurdular! 'Hata'yla olmuş!
Türkiye'den Filistinli Mültecilere Yardımı Kesen ABD'ye TepkiTürkiye'den Filistinli Mültecilere Yardımı Kesen ABD'ye Tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kadıköy'de büyük yıkım!

Kadıköy'de büyük yıkım!

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Fırtına, Galatasaray'ı dağıttı!

Fırtına, Galatasaray'ı dağıttı!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Skandalı dünyaya duyurdular! 'Hata'yla olmuş!

Skandalı dünyaya duyurdular! 'Hata'yla olmuş!

Jenna Presley adıyla tanınan ünlü porno yıldızı Brittni De La Mora kiliseye gitti, papazla evlendi, porno sektörünü bıraktı!

Jenna Presley adıyla tanınan ünlü porno yıldızı Brittni De La Mora kiliseye gitti, papazla evlendi, porno sektörünü bıraktı!

'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!

'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin

İki sunucu birbirine girdi

İki sunucu birbirine girdi

Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti

Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.