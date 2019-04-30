ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'da

Kaan ULU- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i taşıyan uçak, saat 19.00 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na indi. Jeffrey, Türk yetkililer tarafından karşılandı. Çıkışta herhangi bir açıklama yapmayan Jeffrey, havalimanından araçla ayrıldı. Jeffrey'in Ankara'da, Suriye ve güvenli bölge konularında çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor. Jeffrey'in bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin yanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile de görüşmesi bekleniyor.

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