 ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara’da 

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bugün Ankara’daki temasları çerçevesinde İdlib’de yaşanan kriz durumuyla ilgili Türkiye’nin beklentileri ve görüşlerini dinledi.
Jeffrey, Türkiye’nin Rusya’yla anlaşmazlık yaşadığı ve 13 can kaybı verdiği İdlib’de yaşananlarla ilgili Washington yönetimi adına ilk elden bilgi almak üzere bugün Ankara’daydı. Jeffrey’nin temaslarıyla ilgili dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İdlib’de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejiminin ve Rusya’nın saldırıları durmalıdır. Bu istikrarsızlaştırıcı saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmesi için Jim Jeffrey’yi Ankara’ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” şeklinde açıklama yapmıştı. Bu mesajla birlikte ABD’nin Türkiye’nin yanında olduğu yönündeki yaklaşımının Ankara cephesinde temkinli karşılandığı gözlemlenirken, Jeffrey’nin her zamanki muhataplarıyla görüşmeler yürüttüğü görüldü.
Jeffrey, beraberinde ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile ilk önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetle görüştü. Bu görüşmeye ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan bilgilendirmeye göre; ABD’nin Türkiye’ye yönelik olarak “NATO müttefikliği” boyutuyla İdlib’deki son gelişmelere karşı birlik ve beraberlik mesajı verdiği vurgulandı. Bilgilendirmede, Büyükelçi Jeffrey’nin “Türkiye’nin İdlib’teki “şehit askerleriyle ilgili ABD Hükümeti’nin taziye dileklerini ilettiği ve ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladığı” bildirildi. Buna karşılık Büyükelçi Sedat Önal’ın ise, “İdlib’de sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdiği ve Türkiye’nin İdlib’de Astana ve Soçi kapsamındaki mutabakatlara verdiği önemi ifade ettiği” açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmede, ABD ile Türk heyetleri arasında “sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi başlıklarla Suriye’nin ele alındığı da belirtildi. Bu konuda uluslararası toplumdan beklentilerin de paylaşıldığı kaydedildi.
Jeffrey’ye “Türkiye’nin kararlılığı” iletildi
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara’daki ikinci durağı Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin açıklamada, İdlib’de yoğunlaşan Suriye kriziyle ilgili değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İdlib mutabakatı çerçevesinde askerlerimizin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü bir şekilde vurgulandı. İdlib mutabakatının korunmasının önemine vurgu yapılırken yaşanan insani krizin daha da derinleşmemesi için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi. Siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılması ile adil ve özgür bir seçim ortamının sağlanması konularında uluslararası toplumun somut desteğinin önemine işaret edildi. Bölgedeki terör unsurları ile ayrım gözetmeksizin, mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi” denildi.
Bu noktada Türkiye ABD’ye Jeffrey aracılığıyla özellikle “göç dalgası” anımsatmasında bulundu. Açıklamada, “İdlib’deki sivillere yönelik rejim saldırılarının artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin ivedilikle arttırılması gerektiğinin altı çizildi” ifadesi kullanıldı.
Ayrıca Jeffrey’nin Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmesinde Libya’nın da gündeme geldiği açıklandı. Bu konuya ilişkin “Görüşmede Libya ile ilgili son gelişmeler ele alınırken ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve siyasi sürece geçişin önemi vurgulandı” açıklaması yapıldı.
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