 ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara’da 

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bugün Ankara’daki temasları çerçevesinde İdlib’de yaşanan kriz durumuyla ilgili Türkiye’nin beklentileri ve görüşlerini dinledi.

Jeffrey, Türkiye’nin Rusya’yla anlaşmazlık yaşadığı ve 13 can kaybı verdiği İdlib’de yaşananlarla ilgili Washington yönetimi adına ilk elden bilgi almak üzere bugün Ankara’daydı. Jeffrey’nin temaslarıyla ilgili dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İdlib’de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejiminin ve Rusya’nın saldırıları durmalıdır. Bu istikrarsızlaştırıcı saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmesi için Jim Jeffrey’yi Ankara’ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” şeklinde açıklama yapmıştı. Bu mesajla birlikte ABD’nin Türkiye’nin yanında olduğu yönündeki yaklaşımının Ankara cephesinde temkinli karşılandığı gözlemlenirken, Jeffrey’nin her zamanki muhataplarıyla görüşmeler yürüttüğü görüldü.

Jeffrey, beraberinde ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile ilk önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetle görüştü. Bu görüşmeye ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan bilgilendirmeye göre; ABD’nin Türkiye’ye yönelik olarak “NATO müttefikliği” boyutuyla İdlib’deki son gelişmelere karşı birlik ve beraberlik mesajı verdiği vurgulandı. Bilgilendirmede, Büyükelçi Jeffrey’nin “Türkiye’nin İdlib’teki “şehit askerleriyle ilgili ABD Hükümeti’nin taziye dileklerini ilettiği ve ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladığı” bildirildi. Buna karşılık Büyükelçi Sedat Önal’ın ise, “İdlib’de sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdiği ve Türkiye’nin İdlib’de Astana ve Soçi kapsamındaki mutabakatlara verdiği önemi ifade ettiği” açıklandı.