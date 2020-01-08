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  4. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:37 | Son Güncelleme

9-13 Ocak'ta sırasıyla Türkiye ve Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak James Jeffrey'nin gündeminde Suriye ve Irak'taki son gelişmeler olacak

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 9-13 Ocak'ta Türkiye ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Suriye ve Irak'taki son gelişmeleri ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Jeffrey'nin 9 Ocak günü Türkiye'ye gideceği bildirildi.

Türkiye'de üst düzey Türk yetkililerle ve aynı zamanda Suriye muhalefetinden isimlerle görüşeceği kaydedilen Jeffrey'nin özellikle 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına ilişkin süreçleri gündeme getireceği belirtildi.

Daha sonra Riyad'a geçeceği ifade edilen Jeffrey'nin burada da üst düzey yetkililerle bir araya geleceği ve Suriye ile Irak'taki son durumu ele alacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Suudi Arabistan Türkiye

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