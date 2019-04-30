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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 00:01 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Ankara’ya geleceği açıklandı.ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Ankara’ya geleceği açıklandı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Ankara’ya geleceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Ankara’ya geleceği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Elçi Jeffrey kuruluşlar arası bir heyetle üst düzey Türk yetkililer ile Suriye meselesi hakkında görüşmek üzere önderlik edecek.” ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada görüşmede Türkiye’nin güvenliği konusundaki meşru kaygıları, Suriye’nin kuzeyindeki istikrarın arttırılması ve ABD’nin askeri kuvvetlerini bölgeden çekmesi gibi konuların ele alınacağı kaydedildi.

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