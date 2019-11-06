HABER

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 22:38 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek - Jeffrey, yapacağı görüşmelerde, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve DEAŞ terör örgütü ile mücadele konularını ele alacak

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin 8 ve 9 Kasım'da İstanbul ve Ankara'da olacağı belirtildi.

Jeffrey'in Türk yetkililerin yanı sıra Suriyeli muhalif yetkililerle de bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, "Elçi Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte üst düzey Türk yetkililerle ortak çıkarlar kapsamında kuzey Suriye ve DEAŞ terör örgütü ile mücadele konularını görüşecek." ifadeleri yer aldı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları
Gözaltına alınan doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşının kitabı ele geçirildiGözaltına alınan doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşının kitabı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
James Jeffrey Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 6 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Adnan Oktar Esad'a mektup göndermiş!

Esad'a mektup göndermiş!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

Eşi de dahil tüm aile üyeleri yakalandı!

Arkeolog Aykut Çınaroğlu, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildi

Vasiyeti yerine getirildi! Oraya defnedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.