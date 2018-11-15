HABER

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den PKK itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 23:42 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey: - "Türkiye'nin aktif katılımı, iş birliği ve koordinasyonu olmasaydı Suriye'de bugün yaptıklarımızın hiçbirini yapamazdık" - "Yerel bir ortak olmadan da ülkenin kuzeydoğusunda varlığımızı sürdüremezdik ve daha bitmemiş olan DEAŞ ile mücadeleyi devam ettiremezdik. Bu yerel ortak, 2014'ten bu yana PKK'nın Suriye uzantısı olan ancak PKK gibi terör örgütü olarak tanımadığımız PYD'dir" - "(YPG/PKK ile iş birliği) Bunun geçici bir alışveriş olduğunu söylemiştik. Hala öyle ama buna bazı koşullar ekledik. Bunu onlara (Türklere) anlatmak konusunda başarılı olamadık" - "Türkiye'ye veya Suriye'nin kuzeydoğusundaki ortaklarımıza, kendilerince PKK'nın uzantısı olan PYD'nin evrimi olan SDG'ye sırt çevirmiş olsaydık Suriye'ye barış getirme misyonu çoktan bitmiş olacaktı. Bu bizim içinde bulunduğumuz bir ikilemdir"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'de iş birliği yaptığı PYD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu ancak ABD'nin PYD'yi terör örgütü olarak tanımadığını söyledi.

Jeffrey, Amerikan "Defense One" medya kuruluşunun yıllık savunma zirvesinde yaptığı konuşmada, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile olan ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li özel temsilcinin, Suriye bağlamında hem Türkiye hem de YPG/PKK ile aynı anda çalışmaları gerektiğine ilişkin açıklamaları dikkati çekti.

Jeffrey, Türkiye'nin SDG ismini kullanan YPG'yi "PKK'nın Suriye kolu" olarak gördüğü, bu durumda hem Türkiye ile hem de örgütle aynı anda çalışmayı nasıl dengelediklerine yönelik soruya şu yanıtı verdi:

- "Suriye'de bugün yaptıklarımızı yapamazdık"

"Bu oldukça zor. Çünkü Türkiye'nin aktif katılımı, iş birliği ve koordinasyonu olmasaydı Suriye'de bugün yaptıklarımızın hiçbirini yapamazdık ama yerel bir ortak olmadan da ülkenin kuzeydoğusunda varlığımızı sürdüremezdik ve daha bitmemiş olan DEAŞ ile mücadeleyi devam ettiremezdik. Bu yerel ortak, 2014'ten bu yana PKK'nın Suriye uzantısı olan ancak PKK gibi terör örgütü olarak tanımadığımız PYD'dir. Bu konu Türkler için büyük kaygı ancak henüz yapmadık."

DEAŞ'ın yenilmesinin Türkiye'nin de güvenlik öncelikleri arasında yer almasından dolayı Ankara'nın ABD ile YPG/PKK arasındaki ilişkiye katlandığını iddia eden Jeffrey, "Suriye'de DEAŞ'ın yenilmesinin ötesinde bir politikamızın olmasına karar verdiğimiz zaman Türkler bizim için zorluk çıkarmaya başladı." dedi.

- "Türklere anlatma konusunda başarılı olamadık"

Jeffrey, Türkiye'nin, ABD'nin öncelikleri olan DEAŞ'ın yenilmesi, İran ve İran destekli milislerin Suriye'den çıkarılması ve Suriye'de siyasi bir barış sürecinin başlaması önceliklerine katıldığını anlatan Jeffrey, şöyle devam etti:

"Ancak bizim kuzeydoğuda kalmamızın nedeninin bu olup olmadığından emin değiller. Onlara anlattığımız üzere bunun (YPG/PKK ile iş birliği) geçici bir alışveriş olduğunu söylemiştik. Hala öyle ama buna bazı koşullar ekledik. Bunu onlara (Türklere) anlatma konusunda başarılı olamadık. Bu da bizimle, Türkler ve PYD/SDG arasında sınır bölgesinde gerginliğe neden oluyor."

Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye ile YPG/PKK arasında bir tercih yapılmasına ilişkin soruya yanıt verirken de şu ifadeleri kullandı:

- "Bu bizim için bir ikilemdir"

"Birini birine karşı tutmak konusu değildir. Türkiye'ye veya Suriye'nin kuzeydoğusundaki ortaklarımıza, kendilerince PKK'nın uzantısı olan PYD'nin evrimi olan SDG'ye sırt çevirmiş olsaydık Suriye'ye barış getirme misyonu çoktan bitmiş olacaktı. Bu bizim içinde bulunduğumuz bir ikilemdir ve iki tarafı da ortak hedeflere odaklanması konusunda ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü PYD de Suriye'de farklı bir hükümet görmek istiyor, İran'ın orada olmasını istemiyor ve DEAŞ'ın yenilmesini istiyor ancak burada sorun, Türkler anlaşılır sebeplerden dolayı güney sınırında PKK ile ittifak içinde olanları görmek istemiyor."

ABD'nin YPG/PKK unsurlarını Fırat'ın doğusuna çekerek Türkiye'nin kaygılarına yanıt vereceğini savunan Jeffrey, ABD'nin bölgede diğer gruplara verdiği gibi YPG/PKK'ya ağır silahlar vermediğini, sadece "bir tabur askerlik hafif taktik silahları" verdiğini ileri sürdü.

Jeffrey, YPG/PKK'ya taktiksel araçlar, HUMVEE tipi ancak üzerine silah monte edilmeyen zırhlı arazi araçları, hafif silahlar, havan topları ve makineli tüfekler verdiklerini, tank veya anti-tank füzeleri ile karadan havaya füze sistemleri gibi ağır silahlar vermediklerini iddia etti.

Suriyeli muhalif gruplara daha önce anti-tank TOW füzelerini verdiklerini ancak YPG/PKK'ya bunları vermediklerini ileri süren Jeffrey, "Tüm bunları sadece Türklere sinyal vermek için yaptık ve inanın bu bize az pahalıya mal olmadı, çünkü daha önce oraya Amerikan topçu birliklerini gönderdik, onlara ateş gücü sağladık çünkü ellerinde yoktu." ifadesini kullandı.

Jeffrey, Suriye Özel Temsilciliğine atanmadan önce birçok panelde YPG ve PYD'nin "PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu" açıkça dile getirmişti.

Geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada söylemini değiştiren Jeffrey, YPG'nin "ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmadığını" ifade etmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
8. Malatya Uluslararası Film Festivali8. Malatya Uluslararası Film Festivali
Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralıHastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD James Jeffrey Suriye Türkiye YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor

Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.