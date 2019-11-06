ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye Gidiyor

ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, 8-9 Kasım günlerinde üst düzey Türk yetkililer ve Suriye muhalefetinin üyeleriyle görüşmeler yapmak üzere Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Jeffrey beraberinde farklı kurumlardan yetkililerinin olacağı bir heyete başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durum, Suriye’de siyasi çözüm bulunmasına yönelik BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayısı kararının hayata geçirilmesi ve IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamak için sürdürülen çabalar dahil iki tarafı ilgilendiren konular masaya yatırılacak.

“Bağdadi’nin eşinin yakalandığı haberini doğrulayamam”

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin ABD özel kuvvetlerinin operasyonu sırasında kendini öldüren eski IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin eşini yakaladığı yönündeki haberleri doğrulamayacağını söyledi.

Gazetecilere brifing veren yetkili, ABD’nin Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Ruslar’la çok yakın temas halinde olduğunu da belirtti.