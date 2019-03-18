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ABD'nin Suriye'de bin asker bırakmaya hazırlandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 00:35 | Son Güncelleme

Amerikan Wall Street Journal Gazetesi, Donald Trump yönetiminin bin kadar askeri bir süre daha Suriye'de bırakmaya hazırlandığını iddia etti - Haberde, Trump hükümetinin Avrupalı müttefiklerinin bölgede kalarak YPG/PKK'ya eğitim ve destek vermesini istediği de ileri sürüldü

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, Washington yönetiminin yaklaşık bin askerini bir süre daha Suriye'de bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık bin askerini bırakmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Haberde, ABD yönetiminin, Türkiye, Avrupalı müttefikleri ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile şimdiye kadar yaptığı görüşmelerde, Suriye'nin kuzeyinde bir "güvenli bölge" oluşturulması için anlaşılamadığına dikkat çekildi.

ABD'nin YPG/PKK ile birlikte çalışmayı sürdüreceğine işaret edilen haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden güneyine yayılan bin kadar askeri bölgede bırakmayı planladığı öne sürüldü.

Öte yandan haberde, Suriye'de ne kadar ABD askerinin bırakılacağı konusunda henüz net bir rakam belirlenmediğine de değinilerek, ilerleyen dönemde bu sayının azaltılabileceğinin altı çizildi.

Haberde ayrıca ABD hükümetinin üstünde çalıştığı Suriye'den geri çekilme planlarında, Trump hükümetinin Avrupalı müttefiklerinin bölgede kalarak, YPG/PKK'ya eğitim ve destek vermesini istediği kaydedildi.

Öte yandan ABD'li bir yetkili Türkiye ve ABD yönetimi arasında devam eden görüşmelerin "yapıcı" olduğunu, mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin gönüllü olarak topraklarına geri dönmesi hususunda çalışıldığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

- Daha önce ABD'nin 400 asker bırakacağı iddia edilmişti

Amerikan Washington Post gazetesinde geçen ay yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık 400 askerini bırakmayı planladığı ileri sürülmüştü.

ABD Başkanı Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de DEAŞ terör örgütünün neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini açıklamış ve bu süreçle birlikte artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini bildirmişti.

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ABD Donald Trump Suriye

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