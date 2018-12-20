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ABD'nin Suriye'de hava saldırılarını sonlandıracağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 20:41 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye’den askerlerini çekme kararıyla birlikte DEAŞ’a karşı yürüttüğü hava saldırılarını da sonlandıracağı iddia edildi

WASHINGTON (AA) - ABD’nin Suriye’den askerlerini çekme kararıyla birlikte bu ülkede DEAŞ’a karşı yürüttüğü hava saldırılarını da sonlandıracağı ileri sürüldü.

Reuters haber ajansına açıklama yapan üst düzey Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Suriye’de hava saldırılarını da sonlandıracağını kaydeden yetkililer, “Trump’ın askerleri çekme kararı hava saldırılarının da son bulacağını işaret ediyor.” yorumunu yaptı.

Konuyla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çekilme sürecine ilişkin şu aşamada yeni bir değerlendirme yapılmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti.

Amerikan medyasının Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

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ABD ABD 45.Başkanı Donald Trump Suriye

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