"ABD'nin Suriye'de Odağı Petrol Sahaları Değil IŞİD'le Mücadele"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Suriye’deki Amerikan güçlerinin IŞİD’le mücadeleye odaklandığını, eski Başkan Donald Trump’ın politikasının aksine petrol rezervlerini koruma sorumluluğu olmadığını söyledi.

John Kirby, geçen yıl bir ABD firmasının Suriye’nin kuzeyindeki petrolü çıkarmak için Kürtler’le çalışmaya başlamasından yana ABD birliklerinin sürece müdahil olmadığını kaydetti.

Bölgede görevli ABD Ordusu’nın 900 mensubunun petrol firmalarıyla ilişkileriyle ilgili olarak Kirby, “Suriye’deki petrol kaynaklarıyla ilgili faaliyet gösteren herhangi bir özel firmaya ya da çalışanlarına destek sunma yetkileri yok” ifadelerini kullandı.

ABD birlikleri arasında petrol sahaları yakınlarında sivilleri koruma amaçlı görev yapanların istisna olduğuna vurgu yapan Kirby, “Oradaki misyonumuzun hala IŞİD’i alt etmek olduğunu hatırlamak önemli” şeklinde konuştu.

Pentagon’dan gelen bu son açıklamalar, Joe Biden liderliğindeki yönetimin Trump’ın bölgede izlediği politikalardan farklı bir yol izleyeceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.