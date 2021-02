"ABD'nin Suriye'de Odağı Petrol Sahaları Değil IŞİD'le Mücadele"

Bölgedeki büyük petrol sahalarının önemli bir bölümü, ABD’nin müttefiki ve çatısını Kürtler’in oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolundaki yerlerde. SDG buradaki petrol rezervlerinden gelir elde ediyor.

2019 yılında IŞİD yenilgiye uğratıldığında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, bölgeden çekileceklerini ancak petrol sahalarını korumak için bakiye kuvvetlerin görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Trump yönetiminde görev yapan bazı yetkililer de daha önce yaptıkları açıklamalarda, söz konusu petrol sahalarının bölgedeki aşırıcı milislerin eline düşmemesi için güvenliği sağladıklarını söylemişti.

The next year a previously unknown U.S. oil company, Delta Crescent Energy, signed a deal with the Kurds to exploit the oil deposits.

Geçen yıl da ABD’de adı pek duyulmamış bir petrol firması olan Delta Crescent Energy, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere Kürtler’le anlaşma imzalamıştı.