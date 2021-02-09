"ABD'nin Suriye'de Odağı Petrol Sahaları Değil IŞİD'le Mücadele"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Suriye’deki Amerikan güçlerinin IŞİD’le mücadeleye odaklandığını, eski Başkan Donald Trump’ın politikasının aksine petrol rezervlerini koruma sorumluluğu olmadığını söyledi.
John Kirby, geçen yıl bir ABD firmasının Suriye’nin kuzeyindeki petrolü çıkarmak için Kürtler’le çalışmaya başlamasından yana ABD birliklerinin sürece müdahil olmadığını kaydetti.
Bölgede görevli ABD Ordusu’nın 900 mensubunun petrol firmalarıyla ilişkileriyle ilgili olarak Kirby, “Suriye’deki petrol kaynaklarıyla ilgili faaliyet gösteren herhangi bir özel firmaya ya da çalışanlarına destek sunma yetkileri yok” ifadelerini kullandı.
ABD birlikleri arasında petrol sahaları yakınlarında sivilleri koruma amaçlı görev yapanların istisna olduğuna vurgu yapan Kirby, “Oradaki misyonumuzun hala IŞİD’i alt etmek olduğunu hatırlamak önemli” şeklinde konuştu.
Pentagon’dan gelen bu son açıklamalar, Joe Biden liderliğindeki yönetimin Trump’ın bölgede izlediği politikalardan farklı bir yol izleyeceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.
Bölgedeki büyük petrol sahalarının önemli bir bölümü, ABD’nin müttefiki ve çatısını Kürtler’in oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolundaki yerlerde. SDG buradaki petrol rezervlerinden gelir elde ediyor.
2019 yılında IŞİD yenilgiye uğratıldığında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, bölgeden çekileceklerini ancak petrol sahalarını korumak için bakiye kuvvetlerin görevine devam edeceğini açıklamıştı.
Trump yönetiminde görev yapan bazı yetkililer de daha önce yaptıkları açıklamalarda, söz konusu petrol sahalarının bölgedeki aşırıcı milislerin eline düşmemesi için güvenliği sağladıklarını söylemişti.
The next year a previously unknown U.S. oil company, Delta Crescent Energy, signed a deal with the Kurds to exploit the oil deposits.
Geçen yıl da ABD’de adı pek duyulmamış bir petrol firması olan Delta Crescent Energy, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere Kürtler’le anlaşma imzalamıştı.