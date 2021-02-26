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ABD’nin Suriye’deki Operasyonuna Moskova ve Şam’dan Kınama

26.02.2021 19:31 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Suriye’deki Operasyonuna Moskova ve Şam’dan Kınama

Rusya, “Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesi” çağrısında bulundu. Suriye ise operasyonu, Biden’ın politikaları açısından “olumsuz bir gösterge” olarak nitelendirdi

ABD’nin Suriye’nin doğusunda İran destekli milislere karşı düzenlediği hava operasyonunda en az bir milisin öldüğü, çok sayıda milisin de yaralandığı bildirildi. Amerikalı yetkililer, operasyonun Irak’taki Amerikan personelini hedef alan roket saldırılarına “ölçülü bir yanıt” olarak düzenlendiğini belirtmişti.

Amerikalı yetkililer, yerel saatle Cuma gününün ilk saatlerinde düzenlenen operasyonun sınırlı nitelikte olduğunu ve Başkan Joe Biden’ın Amerikan personelini hedef alan saldırılar karşısında kararlı ve katı şekilde hareket edeceğini kaydettiler. Reuters haber ajansının haberine göre, aynı yetkililer Biden’ın bölgede gerilimi tırmandırmayı da istemediğini kaydettiler.

Rusya’dan kınama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın müttefiki Rusya, ABD’nin operasyonunu kınadı ve “Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne koşulsuz biçimde saygı gösterilmesi” çağrısında bulundu.

RIA haber ajansının bildirdiğine göre Rus parlamenter Vladimir Cabarov, “Yaşanan olay çok tehlikeli ve tüm bölgede gerilimin tırmanmasına yol açabilir” dedi.

ABD’nin hava operasyonunda, Irak-Suriye sınırının Suriye tarafındaki milislere ait altyapı tesisleri hedef alındı. Bu bölge İran destekli gruplar tarafından silah, personel ve teçhizat için önemli bir geçiş noktası olarak kullanılıyor.

Batılı yetkililer ve bazı Iraklı yetkililer, son bir ay içinde Irak’ta Amerikan tesisleri ve personelini hedef alan roket saldırılarından İran destekli grupları sorumlu tutuyor.

İran’a yakın bir Iraklı milis yetkilisi, Cuma günkü operasyonda en az bir milisin öldüğünü, 4’ünün de yaralandığını, sınırdaki Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) milis grubuna ait mevzilerin vurulduğunu bildirdi.

Suriye’nin doğusundaki yerel kaynaklar ve sağlık yetkilileriyse Reuters’a yaptıkları açıklamada, en az 17 kişinin öldüğünü söylediler ancak ayrıntı vermediler. Bu rakamlar resmi makamlarca doğrulanmadı.

15 Şubat’ta kuzey Irak’ta Erbil Uluslararası Havaalanı yakınındaki ABD üssüne düzenlenen roket saldırısında Irak’taki uluslararası koalisyon için çalışan, Amerikalı olmayan bir sözleşmeli çalışan ölmüş, bazı Amerikalı sözleşmeli çalışanlar ve ABD askerleri yaralanmıştı. Bundan günler sonra düzenlenen bir diğer saldırıdaysa Bağdat’ın kuzeyindeki ABD güçleri hedef alınmış, en az bir sözleşmeli çalışan yaralanmıştı.

Pazartesi günü de Bağdat’da ABD Büyükelçiliği’nin ve diğer diplomatik misyonların bulunduğu yoğun koruma altındaki Yeşil Bölge’ye roket saldırısı düzenlenmişti.

Kataib Hizbullah grubu bu hafta başında Irak’taki roketli saldırılarda rolü olduğunu reddetmişti.

Erbil havaalanındaki dahil çok sayıda saldırı, az bilinen küçük gruplar tarafından üstlenilmişti. Bazı Iraklı ve Batılı yetkililer, bu grupların Kataib Hizbullah gibi İran destekli daha büyük gruplar tarafından taşeron olarak kullanıldığını belirtiyor.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de dün operasyonla ilgili açıklamasında, “ABD hava kuvvetleri bu akşam Başkan Joe Biden’ın talimatıyla İran destekli gruplar tarafından kullanılan Suriye’nin doğusundaki altyapılara hava operasyonu düzenledi” demişti. Kirby açıklamasında Suriye’nin doğusu ve Irak’taki gerilimi arttırmayacak, ölçülü bir yanıt verdiklerini kaydetmişti. Kirby, İran destekli milisler tarafından kullanılan sınır kontrol noktasındaki bazı tesislerin imha edildiğini, bu gruplar arasında Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) ve Kataib Sayyid el Şuheda gruplarının da bulunduğunu belirtmişti.

Suriye’den operasyona kınama

Bu arada Suriye, ABD’nin ülkenin doğusundaki İran destekli milisleri hedef alan operasyonunu kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyon, yeni ABD yönetiminin politikaları açısından “olumsuz bir gösterge” olarak nitelendi.

Açıklamada, bu “korkakça saldırının” uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi ve bölgede gerilimi tırmandırabileceği uyarısı yapıldı.

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