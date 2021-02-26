ABD’nin Suriye’deki Operasyonuna Moskova ve Şam’dan Kınama

ABD’nin Suriye’nin doğusunda İran destekli milislere karşı düzenlediği hava operasyonunda en az bir milisin öldüğü, çok sayıda milisin de yaralandığı bildirildi. Amerikalı yetkililer, operasyonun Irak’taki Amerikan personelini hedef alan roket saldırılarına “ölçülü bir yanıt” olarak düzenlendiğini belirtmişti. Amerikalı yetkililer, yerel saatle Cuma gününün ilk saatlerinde düzenlenen operasyonun sınırlı nitelikte olduğunu ve Başkan Joe Biden’ın Amerikan personelini hedef alan saldırılar karşısında kararlı ve katı şekilde hareket edeceğini kaydettiler. Reuters haber ajansının haberine göre, aynı yetkililer Biden’ın bölgede gerilimi tırmandırmayı da istemediğini kaydettiler. Rusya’dan kınama Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın müttefiki Rusya, ABD’nin operasyonunu kınadı ve “Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne koşulsuz biçimde saygı gösterilmesi” çağrısında bulundu. RIA haber ajansının bildirdiğine göre Rus parlamenter Vladimir Cabarov, “Yaşanan olay çok tehlikeli ve tüm bölgede gerilimin tırmanmasına yol açabilir” dedi.

ABD’nin hava operasyonunda, Irak-Suriye sınırının Suriye tarafındaki milislere ait altyapı tesisleri hedef alındı. Bu bölge İran destekli gruplar tarafından silah, personel ve teçhizat için önemli bir geçiş noktası olarak kullanılıyor. Batılı yetkililer ve bazı Iraklı yetkililer, son bir ay içinde Irak’ta Amerikan tesisleri ve personelini hedef alan roket saldırılarından İran destekli grupları sorumlu tutuyor. İran’a yakın bir Iraklı milis yetkilisi, Cuma günkü operasyonda en az bir milisin öldüğünü, 4’ünün de yaralandığını, sınırdaki Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) milis grubuna ait mevzilerin vurulduğunu bildirdi. Suriye’nin doğusundaki yerel kaynaklar ve sağlık yetkilileriyse Reuters’a yaptıkları açıklamada, en az 17 kişinin öldüğünü söylediler ancak ayrıntı vermediler. Bu rakamlar resmi makamlarca doğrulanmadı. 15 Şubat’ta kuzey Irak’ta Erbil Uluslararası Havaalanı yakınındaki ABD üssüne düzenlenen roket saldırısında Irak’taki uluslararası koalisyon için çalışan, Amerikalı olmayan bir sözleşmeli çalışan ölmüş, bazı Amerikalı sözleşmeli çalışanlar ve ABD askerleri yaralanmıştı. Bundan günler sonra düzenlenen bir diğer saldırıdaysa Bağdat’ın kuzeyindeki ABD güçleri hedef alınmış, en az bir sözleşmeli çalışan yaralanmıştı.