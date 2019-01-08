"ABD'nin Suriye'den çekilmesinde zaman çizelgesi yok"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Suriye'deki askeri varlığını sonladırmasının bir zaman çizelgesine bağlı olmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bir vaatte bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin üniformalı personelin geri çekileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pompeo 7 ülkeyi kapsayacak Ortadoğu turuna giderken uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin Suriye'den çekilmeye ilişkin sorusunu yanıtlayan Pompeo, "Zaman çizelgeleri hakkında konuşamayız ancak başkan bir vaatte bulundu. Sahadaki yaklaşık 2 bin üniformalı personelimizi Suriye'den çekeceğiz." dedi.

Pompeo, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini Suriye'den çekilmeyle ilgili bilgilendirdiğini belirterek, "Tüm müttefiklerimizi tam olarak bilgilendirdik. Onlarla konuşmaya devam edeceğiz. Eğer işler mükemmel gitmiyorsa, daha iyisini yapmak için çabalayacağız. Kaygılarını giderdiğimiz konusunda emin olacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Suriye'den çekilmeye ilişkin çelişkili ifadeler kullandığı yönündeki soruyu yanıtlayan Pompeo, "Bence ikisi de aynı şeyi söylüyor. İkisi de sonunda (Suriye'den) çıkacağımızı söylüyor. Başkan, (Suriye'den çekilmeyi) hedeflerimizi gerçekleştirecek bir düzen içinde yapacağımızı söyledi. (Bu açıklamalar) Bana gayet tutarlı geliyor." ifadesini kullandı.