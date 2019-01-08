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"ABD'nin Suriye'den çekilmesinde zaman çizelgesi yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "(Suriye'den çekilme) Zaman çizelgeleri hakkında konuşamayız ancak başkan bir vaatte bulundu. Sahadaki yaklaşık 2 bin üniformalı personelimizi Suriye'den çekeceğiz" - "Başkan (Suriye'den çekilmeyi) hedeflerimizi gerçekleştirecek bir düzen içinde yapacağımızı söyledi"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Suriye'deki askeri varlığını sonladırmasının bir zaman çizelgesine bağlı olmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bir vaatte bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin üniformalı personelin geri çekileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pompeo 7 ülkeyi kapsayacak Ortadoğu turuna giderken uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin Suriye'den çekilmeye ilişkin sorusunu yanıtlayan Pompeo, "Zaman çizelgeleri hakkında konuşamayız ancak başkan bir vaatte bulundu. Sahadaki yaklaşık 2 bin üniformalı personelimizi Suriye'den çekeceğiz." dedi.

Pompeo, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini Suriye'den çekilmeyle ilgili bilgilendirdiğini belirterek, "Tüm müttefiklerimizi tam olarak bilgilendirdik. Onlarla konuşmaya devam edeceğiz. Eğer işler mükemmel gitmiyorsa, daha iyisini yapmak için çabalayacağız. Kaygılarını giderdiğimiz konusunda emin olacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Suriye'den çekilmeye ilişkin çelişkili ifadeler kullandığı yönündeki soruyu yanıtlayan Pompeo, "Bence ikisi de aynı şeyi söylüyor. İkisi de sonunda (Suriye'den) çıkacağımızı söylüyor. Başkan, (Suriye'den çekilmeyi) hedeflerimizi gerçekleştirecek bir düzen içinde yapacağımızı söyledi. (Bu açıklamalar) Bana gayet tutarlı geliyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Washington'ın DEAŞ ile mücadelesini bazı yerlerde "üniformalı askerlerinin varlığıyla bazı yerlerde de askerleri olmaksızın" sürdürdüğünü dile getirerek, Suriye'den çekilmenin başladığına ya da diplomatik personelin çıkıp çıkmadığına ilişkin sorulara ise cevap vermedi.

- "İran'ı gevşek bırakan bir yönetimi devraldık"

İran'a yönelik yaptırımların işe yaramadığını söyleyenlerin, İran riyalinin değer kaybına bakması gerektiğini belirten Pompeo, "İran'ı gevşek bırakan bir yönetimi devraldık. İran'ı geriletme çabasının büyük gayret gerektirdiğinden emin olabilirsiniz. Son 24 ayda İran'ı yakından izleyerek bu konuda büyük yol katettik." şeklinde konuştu.

Pompeo, Tahran'ı "dünyanın bir numaralı terör sponsoru" şeklinde niteleyerek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Ortadoğu'da eşi görülmemiş bir koalisyon inşa ettik. Bu koalisyon, terörizm ve İran'ın en büyük tehdit olduğu konusunda, bu tehditlere karşı birlikte çalışmamız ve tüm kaynaklarımızı yöneltmemiz gerektiği noktasında bizimle hemfikir. Hep beraber, İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyecek bir politika belirleyeceğiz. Birlikte başarmayı umduğumuz en önemli şey bu."

Pompeo, Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Mısır, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt'i ziyaret edecek.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

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