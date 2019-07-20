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ABD’nin Suudi Arabistan’a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

ABD’nin, bölgedeki çıkarlarını korumak ve Suudi Arabistan’ın savunmasına destek olmak için Suudi Arabistan’a Amerikan askeri göndermesine Kral Selman bin Abdulaziz onay verdi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Savunma Bakanlığı’nın, Suudi Arabistan’ın isteği ve koordinasyonu ile Suudi Arabistan’a güç transferi ve konuşlandırmasına yetki verdiğini açıklayan bildiri yayınladı.Bildiride, acil ve ciddi tehlikelere işaret edilerek, bu hareketin Washington’a bölgedeki çıkarlarını ve güçlerini savunmak için ilave caydırıcılık sağlayacağı kaydedildi.Bildiride, ayrıca Amerika’nın bölgedeki bu güçlerin statüsünü değerlendirmeye ve onları uygun bölgelere konuşlandırma konusunda Suudi yetkililerle çalıştığı kaydedildi.Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının açıklamasının ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın bir açıklama yaparak; "Suudi Arabistan’ın ABD ile yaptığı işbirliği çerçevesinde bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in ABD kuvvetlerine izin verdiğini" söylediğini bildirdi.

ABD’nin, bölgedeki çıkarlarını korumak ve Suudi Arabistan’ın savunmasına destek olmak için Suudi Arabistan’a Amerikan askeri göndermesine Kral Selman bin Abdulaziz onay verdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Savunma Bakanlığı’nın, Suudi Arabistan’ın isteği ve koordinasyonu ile Suudi Arabistan’a güç transferi ve konuşlandırmasına yetki verdiğini açıklayan bildiri yayınladı.
Bildiride, acil ve ciddi tehlikelere işaret edilerek, bu hareketin Washington’a bölgedeki çıkarlarını ve güçlerini savunmak için ilave caydırıcılık sağlayacağı kaydedildi.
Bildiride, ayrıca Amerika’nın bölgedeki bu güçlerin statüsünü değerlendirmeye ve onları uygun bölgelere konuşlandırma konusunda Suudi yetkililerle çalıştığı kaydedildi.
Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının açıklamasının ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın bir açıklama yaparak; "Suudi Arabistan’ın ABD ile yaptığı işbirliği çerçevesinde bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in ABD kuvvetlerine izin verdiğini" söylediğini bildirdi.

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