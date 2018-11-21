"ABD'nin Suudi Arabistan'a desteği sürdürmesi için sunulan nedenlerin somut yanı yok"

Amerikan NBC News'de yayımlanan bir analizde, "Dış politika uzmanları Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmemiz için 3 neden görüyor: petrol, İran ve terörizm. Bunların hiçbirinin somut bir yanı yok." değerlendirmesi yapıldı.

NBC News'de Mark Hannah imzasıyla "Trump'ın Suudi Arabistan'a desteği CIA ile çelişiyor, ulusal güvenliği altüst ediyor ve milyonlarca hayatı riske sokuyor." başlıklı bir analiz yayımlandı.

CIA'nin hafta sonu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiği sonucuna ulaştığına dair haberlere işaret edilen makalede, buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini süreceğini belirttiği aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın uzun zamandır sorun çıkardığına vurgu yapılan makalede, Washington yönetiminin inatçı bir şekilde bu ülkeye desteğinin giderek "savunulacak bir tarafı kalmadığına" işaret edildi.

Makalede, Yemen'de son zamanların en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığına işaret edilerek, "Trump, fazla uysalca ateşkes çağrıları ile 'gerçekten muhteşem müttefikimizin' yağcılığı arasında zırvalarken, Muhammed'in Trump'ın damadı ve Orta Doğu Danışmanı Jared Kushner'ı cebinde tutmakla övündüğü bildiriliyor." ifadeleri kullanıldı.