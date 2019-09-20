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ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtınanın etkisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 12:39 | Son Güncelleme

Teksas'ı vuran tropikal fırtınanın yol açtığı sellerde iki kişi hayatını kaybetti

CHINA (AA) - ABD'nin Teksas eyaletini vuran tropikal fırtına "İmelda"nın yol açtığı sellerde en az iki kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, Houston kentindeki George Bush Havalimanı yakınlarında aracını sudan kurtarmaya çalışan bir kişinin ve Jefferson kentinde de suya kapılan başka bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, bölgedeki en az bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirtti.

Tropikal fırtına nedeniyle Houston'da en az 900 uçuş iptal edildi.

Fırtına nedeniyle Teksas'ın birçok bölgesinin üç gündür şiddetli yağışların etkisi altında olduğunu kaydeden meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisinin azalacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İmelda Teksas tropikal fırtına

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