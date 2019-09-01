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ABD’nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 02:20 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinin Odessa ve Midland şehirlerinde silahlı saldırı meydana geldi.Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı duyuruldu.İki ayrı araçta iki şüphelinin olduğu ve rastgele etrafa ateş açtıkları bildirildi.

ABD’nin Teksas eyaletinin Odessa ve Midland şehirlerinde silahlı saldırı meydana geldi.
Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı duyuruldu.İki ayrı araçta iki şüphelinin olduğu ve rastgele etrafa ateş açtıkları bildirildi. Şüpheliler henüz yakalanamadı. Polis çevredeki vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Midland Polisi yaptığı açıklamada,”İki ayrı araçta iki tetikçinin ve bir şüphelinin Midland’da diğer saldırganın ise Cinergy’de olduğunu ve Cinergy’de 20 kişiyi yaralayan saldırganın gözaltına alındığını belirtti.
Yetkililer, özel USPS Posta Ofisine ait bir aracın çalnmış olabileceği uyarısında bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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