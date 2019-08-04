HABER

ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 02:38 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açılması sonucu aralarında çocukların da olduğu en az 15 kişi öldü, 23'ü yaralandı - El Paso polis merkezi yetkilileri, 21 yaşındaki beyaz Amerikalı Patrick Crusius'un şüpheli olarak gözaltına alındığını duyurdu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

El Paso polis merkezi yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında düzenlenen saldırıya ilişkin yeni detayları paylaştı.

Şüphelinin 21 yaşındaki Patrick Crusius adlı beyaz bir Amerikalı olduğu belirtilen açıklamada, Crusius'ın gözaltına alındığı da duyuruldu.

Öte yandan, El Paso polis merkezi yetkililerine dayandırılan haberlerde, saldırı anında en az 3 bin kişinin bulunduğu mağazada en az 15 kişinin öldüğü ve 23 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği ancak birçoğunun hayati tehlike taşıdığı vurgulanırken, ölen ve yaralananların arasında çocukların da olduğu belirtildi.

- Trump'tan açıklama

Beyaz Saraydan da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapılarak, Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Trump ise, kısa bir süre sonra Twitter'dan, "Teksas, El Paso'da korkunç saldırı. Raporlar çok kötü. Çok kişi öldü." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel ve eyalet yetkilileri ile iletişimde olduğunu belirten Trump, Teksas ve bölge yetkililerine her türlü desteği sunduklarını ifade etti. Saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı 
25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu!25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El Paso Patrick Crusius silahlı saldırı Teksas

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

TT Stadı'nda Falcao sürprizi!

TT Stadı'nda Falcao sürprizi!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da feci kaza! Kanala düşen araçta can pazarı!

Kanala düşen araçta can pazarı! Böyle görüntülendi

Hakkari'de 25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim oldu

25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kayıp Merve'yi öldüren katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.