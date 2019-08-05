ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırı

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

Saatler sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının son iki kurbanının, aldıkları kurşun yaralarına yenik düşerek tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, ölü sayısını 22, yaralı sayısını 24 olarak güncelledi.

El Paso polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasına düzenlenen saldırı nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

- Trump'tan "beyaz ırkçılığın" kınanması için çağrı

Trump, El Paso ve Dayton kentlerinde düzenlenen, 31 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin bu sabah Beyaz Saray'da basın açıklaması düzenlemiş ve ülkedeki "esnek" silah yasalarına vurgu yaparak, silah satışında daha sıkı geçmiş sorgulaması öngören bir yasa istediğini belirtmişti.

Trump, ayrıca benzer saldırılar düzenleyen saldırganların hızla idam edilmesi için kongreye yasa tasarısı hazırlanması talimatını verdiğini kaydetmişti.

Diğer yandan, El Paso saldırganının saldırı öncesinde sosyal medya hesabından ırkçı söylemler içeren manifesto yayımlamasına dikkati çeken Trump, "Milletimiz tek bir ses olarak, nefreti, bağnazlığı ve beyaz ırkçılığı kınamalı. Bu şeytani ideolojilerin yenilmesi gerekiyor." demişti.

- Trump'ın yorumuna tepki

Öte yandan saldırılara ilişkin dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, saldırıların "nefret içerikli ve korkakça işlenmiş olduğunu" ve bu tür eylemlerin son bulması için elinden geleni yapacağını söylemişti.