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  4. ABD’nin Tennessee eyaletinde 21 araçlı zincirleme kaza: 12 yaralı

ABD’nin Tennessee eyaletinde 21 araçlı zincirleme kaza: 12 yaralı

13.02.2021 23:16 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Tennessee eyaletinde 21 araç buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaptı, 12 kişi yaralandı.ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

ABD’nin Tennessee eyaletinde 21 araç buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaptı, 12 kişi yaralandı.
ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 21 araç karışırken, olay sonucu 12 kişi yaralandı. Nashville Polis Departmanı, kazanın eski Hickory Bulvarı yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Kaza öncesinde uyarı yapılmıştı
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülke genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışına ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, “Dondurucu çiseleme, sis ve yağmur nedeniyle yollar kaygan olabilir” ifadesi yer almıştı.
Tennessee Ulaştırma Bakanlığı da, sürücüleri yol üzerine yerleştirilen tabelalardaki "Hızınızı azaltın, buzlanma olabilir” ve “dikkatli olun" mesajlarıyla uyarmıştı.

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