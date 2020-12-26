ABD'nin Tennessee eyaletinde Nashville kentinde 'bir kamyonet kasıtlı olarak patlatıldı'

ABD'nin büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T binasının yakınlarında park etmiş olan kamyonetten "Bu mesajı duyuyorsanız bulunduğunuz yeri terk edin" uyarısı yapılan bir mesajın yayımlandığı ve polisin 6.30 itibarıyla çevreyi boşalttığı belirtiliyor.

Patlamada üç kişi yaralandı. Polis, hastanede tedavi altına alınan üç yaralının da durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yerel saatle sabah 6'da silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kamyonetten kısa bir süre sonra patlayacağına dair sinyaller geldiğini fark etti. Kısa bir süre sonra da patlama meydana geldi.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde, Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Noel gününün erken saatlerinde park halindeki bir kamyonette patlama meydana geldi. Polisin "kasıtlı hareket" olarak değerlendirdiği patlama sonucu üç kişi yaralandı.

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun da dahil olduğu soruşturmayı FBI yönetiyor.

Patlamanın kasıtlı yapıldığını düşünen yetkililer henüz arkasında kimin olduğunu ve sebebin ne olduğunu belirlemediklerini açıkladı.

Polisin birkaç kişiyi sabah saatlerinde ifadelerini almak üzere karakola götürdüğü biliniyor ancak bununla ilgili de hiçbir detay paylaşılmadı.

Olay yerinden gelen fotoğraflarda etraftaki pencere ve camların kırıldığı, binaların ve ağaçların zarar gördüğü ve yoğun bir dumanın yükseldiği görülüyor.

Patlamanın olduğu bölge Nashville'in gece hayatının yoğun olduğu, bar ve restoranların bulunduğu en hareketli yerlerinden.

Nashville Belediye Başkanı John Cooper, "Bir bomba patlatılmış gibi duruyor" diyerek vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyardı.

Tennessee eyaleti Belediye Başkanı Bill Lee de, "Olayın kim tarafından ve hangi motivasyonla yapıldığının ortaya çıkması için yapılan incelemeye her türlü desteği verdiklerini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili düzenli olarak bilgilendiriliyor.

