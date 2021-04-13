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ABD’nin Tennessee Eyaletindeki Lisede Silahlı Saldırı

13.04.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Tennessee eyaletinin Knoxville kentindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi

ABD’nin Tennessee Eyaletindeki Lisede Silahlı Saldırı

ABD’nin Tennessee eyaletinin Knoxville kentindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Olayda aralarında bir polis memurunun da olduğu yaralıların bulunduğu belirtildi.

Olay, Knoxville’in doğusundaki Austin-East Lisesi’nde yaşandı.

Knoxville bölgesi okul müdürü Bob Thomas, Twitter’dan paylaştığı mesajda, okul binasının emniyete alındığını ve olayla ilgisi bulunmayan öğrencilerin de ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Bob Thomas bir başka mesajında da yetkililerin “trajik durumla ilgili bilgi topladığını” yazdı.

Polis halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Yetkililer saldırganın gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı; ancak Knoxville News-Sentinel kanalının olayla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD’nin çeşitli eyaletlerinde Mart ayı ortasından bu yana dört silahlı saldırı düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta Teksas’ta bir ahşap dolap üretim atölyesinde bir kişi ateş açmış, bir kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi de yaralanmıştı.

ABD’de geçtiğimiz haftalarda Atlanta’da masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırıda sekiz kişi, Coloroda’da bir süper markette düzenlenen saldırıda 10 kişi, California’da bir emlak ofisinde düzenlenen saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta bireysel silahlanma ve silah kontrolü konusunda bir dizi başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

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