ABD’nin Terör Bağlantılı İlan Ettiği Türkler Kimler?

ABD Maliye Bakanlığı’nın El Kaide terör örgütü bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım getirdiği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları listesindeki isimlerden Soner Gürleyen’in, geçmişte insani yardım faaliyetlerini kamuflaj amaçlı kullanmakla suçlandığı ve birkaç ay öncesine kadarsa Türkiye’de yasal bir yapı niteliğindeki Yeşil Sancak Derneği’nin başkanlığını yürüttüğü ortaya çıktı.

VOA Türkçe’nin ABD Maliye Bakanlığı’nın El Kaide terör örgütüne mali destek sağladığını açıkladığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı isimlere ilişkin incelemesine göre, söz konusu kişiler farklı derneklerle bağlantılı olarak sivil toplum yapıları içerisinde rol üstlenmiş gözüküyor.

Bu kişilerden Soner Gürleyen’in, İstanbul'un Başakşehir ilçesinden sivil toplum çalışmalarında etkin rol aldığı yönünde bilgiler mevcut. Gürleyen’in, 2019 yılı Aralık ayında Nijer’de insani yardım çalışmaları kisvesi altında El Kaide ve IŞİD bağlantılı faaliyette bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı iddia edilmişti.

Gürleyen’in, bir başka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı M.Ö. ile birlikte Nijer’de tutuklanması sırasında Afrika ülkelerinde Öncü Nesil Uluslararası İnsani Yardım Derneği’nin çalışmaları gerekçesiyle bulunduğu da öne sürülüyor. Gürleyen’in yine bu dernek kapsamında Suriye’ye de giriş-çıkış yaptığı iddiası var.

Soner Gürleyen, İçişleri Bakanlığı’nın yasal denetimi kapsamında olan dernekler altında son olarak merkezi İstanbul'daki Yeşil Sancak Derneği’nin genel başkanı olarak kamuoyu karşısında yer almış görünüyor. Gürleyen, bu yılın Mayıs ayında Berat TV kanalında katıldığı yayında Yeşil Sancak Derneği Genel Başkanı olarak Afrika’da yürüttükleri insani yardım çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

VOA Türkçe’nin bugün Gürleyen'le görüşmek amacıyla temas kurduğu Yeşil Sancak Derneği ise, artık Soner Gürleyen'le ilişkileri bulunmadığı açıklamasını yaptı. Genel başkanlık görevini yaklaşık 1,5 ay önce devraldığını söyleyen ve kendisini Metin Ceylan olarak tanıtan şahıs, Gürleyen’in halen dernek üyesi olup olmadığı, kendisine nasıl ulaşılabileceği gibi sorularımızı toplantısı olduğunu ifade ederek yanıtlamamayı tercih etti.

ABD’nin terör bağlantılı olmasını gerekçe göstererek yaptırım listesine aldığı diğer Türk vatandaşlarından Nurettin Müslihan’ın ise, Türkiye’de IŞİD bağlantılı olarak geçmişte haberlere konu olduğu görülüyor. Gazeteci Berk Acarer’in kamuoyuna duyurduğu üzere “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 28 Temmuz 2015 tarihli yazıda grup lideri olarak adı geçen Müslihan’ın silahlanma talimatı verdiği” bilgisi haberlerde mevcut. Gazeteci İsmail Saymaz da, Müslihan’ın adına “Türkiye’de IŞİD” kitabında yer veriyor.

Müslihan soyadlı ve Nurettin Müslihan'la bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler ise, Türkiye’de farklı soruşturma süreçlerinde IŞİD ve El Kaide bağlantılı olduğu iddiasıyla gündemdeki Tevhid dergisi yazarları arasında görünüyor. Bu dergide “Ebu Hanzala” takma adıyla yazılar kaleme alan Halis Bayuncuk ismi de geçmişte IŞİD gerekçeli soruşturmalar ve yargılamalarda özneydi.

Cebrail Güzel hakkında ise açık kaynaklardan herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

ABD Maliye Bakanlığı’nın yaptırım listesinde Türkiye’de faaliyet yürüttükleri belirtilen ve Mısır vatandaşı olan Muhammed Nasr El Din Al Gezlani ve Mecdi Muhammed Salim ise “Müslüman Kardeşler” yapısıyla bağlantılı olarak gösteriliyor. Bu iki ismin, Mısır’da 2013’teki askeri darbe gerekçesiyle Türkiye’ye yerleştiği iddia ediliyor. Bu iki isimle ilgili ayrıca son dönemde Türkiye’nin geçmişte “darbeci” olmakla eleştirdiği mevcut Mısır hükümetiyle yeniden ilişki kurma çabası kapsamında, “Mısır’ın, Türkiye’de bulunmasından rahatsızlık duyduğu muhalifler” kategorisinde yer aldıkları da öne sürüldü.

Bu arada ABD Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya ilişkin henüz Türkiye’deki resmi makamlarca herhangi bir açıklama yapılmadı.

VOA Türkçe, özellikle El Kaide bağlantılı olduğu ileri sürülen Türk vatandaşlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı’nca da henüz terör örgütleriyle mali ilişkileri olduğu iddia edilen şahıslara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

